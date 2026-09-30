Prešov bol blízko cenného víťazstva. Po nezvládnutom závere sa sklonil pred nemeckým súperom

Európska liga EHF - skupina D
Tatran Prešov – Bergischer HC 29:30 (16:17)
Zostava a góly Tatrana: Mitošinka, Ereš - Mitaľ 2, Valent, Bogdanič 10, Dobrkovič, Féder, Abdelsadek, Kravčák, Hozman 2, Polanský, Jurkovič, Urban 3, Domagala 3, Djukič 8, Majirský 1.
Najviac gólov Bergischeru: Steinhaus 9, Hangstein 6, Becher 4.
Rozhodovali: Lesiaková a Lidacká (obe Poľ.), vylúčenia: 3:5, 7m hody: 0/3 - 3/3.
Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF s nemeckým tímom Bergischer HC 29:30.
Slovenský zástupca držal v druhej najprestížnejšej európskej súťaži so súperom krok, no napokon prehral smolne o jeden gól.
Najlepším strelcom domácich bol Tim Jenko Bogdanič s desiatimi presnými zásahmi. Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete Triglav na palubovke súpera (6. októbra, 20.45 h).
Priebeh zápasu
I. polčas
Tatran držal v úvode krok s favorizovaným bundesligistom, no ten mu po desiatich minútach odskočil na rozdiel troch gólov.
Vďaka dobrému zakončovaniu a skvelo chytajúcemu brankárovi Mitošinkovi však slovenský tím vyrovnal po štvrťhodine na 12:12.
Domáci tesne pred polčasom aj viedli zásluhou Majirského, no po viacerých chybách v útoku odchádzali do šatne za stavu 16:17.
II. polčas
Zverencom trénera Radoslava Antla vyšiel aj začiatok druhého dejstva, keď využili vylúčenie hosťujúceho Wasielevského a vyrovnali na 20:20.
Úradujúci finalista Nemeckého pohára doplácal v druhej časti najmä na nedisciplinovanosť, vďaka ktorej si Tatran vybudoval 15 minút pred koncom trojgólové vedenie.
O to však prišiel a do záverečnej desaťminútovky vstupoval po zásahu Fuchsa s jednogólovým mankom.
To sa síce podarilo domácim zmazať, no o výhre hostí pri premiére v európskych pohároch rozhodol zo záverečnej strely Steinhaus.