Kapitánka švédskych hádzanárok Emma Lindqvistová zdôraznila pred ME rešpekt voči domácim Slovenkám. Stretnú sa s nimi v základnej F-skupine, ktorej dejiskom bude v decembri bratislavská TIPOS Aréna.
Družstvá spolu odohrali doposiaľ osemnásť zápasov, dvanásť dopadlo v prospech škandinávskeho tímu, dva nerozhodne a štyri vyhrali Slovenky.
„Švédske médiá nás označujú za veľké favoritky. Slovensko však musíme rešpektovať. Na turnaji sa môže stať čokoľvek. Svoju úlohu zohrá nervozita aj všetko okolo a Slovenky navyše hrajú doma.
Podľa mňa nezáleží na tom, ako dopadli naše predchádzajúce stretnutia. Každý zápas sa začína odznova,“ uviedla Lindqvistová v utorňajšom calle so slovenskými médiami.
Zápas so Slovenskom si pamätá
Proti Slovensku už hrala v doposiaľ poslednom vzájomnom dueli v júni 2019 v rámci kvalifikácie na tohoročné majstrovstvá sveta. V Šali vtedy strelila jeden gól a práve taký počet jej momentálne chýba k méte 300 presných zásahov v najcennejšom drese:
„Nepamätám si, koľko gólov som dala. Na zápas si však spomínam. Myslím, že to bolo pri jednej z mojich prvých nominácií. Každopádne som bola na začiatku reprezentačnej kariéry. Zápas si teda pamätám, počet svojich gólov už nie.“
O úlohu kapitánky sa delí s pivotkou Oliviou Löfqvistovou.
„Veľmi mi to vyhovuje. S Oliviou sme dobré kamarátky a veľmi dobre spolu komunikujeme. Je príjemné mať po boku niekoho, s kým sa o túto úlohu delím. Možno sa počas zápasu viac ozve ona a ja zase prevezmem väčšiu zodpovednosť v iných situáciách. Myslím si, že sa veľmi dobre dopĺňame,“ povedala 29-ročná spojka pre TASR.
Jej tím bol pri žrebe v prvom koši, no v základnej skupine začne proti superfavoritkám, úradujúcim vicemajsterkám sveta z Nemecka: „Patria medzi najsilnejšie tímy na turnaji. Nemky vlani získali striebro a majú naozaj výborné hráčky. Do zápasu pôjdeme ako outsiderky.
Potrebujeme dobre brániť a dostať sa k ľahkým gólom. Ak budeme hrať do postavenej obrany a púšťať sa s nimi do osobných súbojov, budú mať navrch, pretože sú fyzicky veľmi silné. Preto je pre nás také dôležité dobre brániť a dávať ľahké góly.“
Slovenkám praje veľký zážitok
Ona sama si v roku 2023 zahrala vrcholový turnaj v domácom prostredí a Slovenkám, s ktorými si „tre Kronor“ zmerajú sily v nedeľu 6. decembra, tento zážitok praje: „Bolo to úžasné, jeden z najkrajších zážitkov v mojom živote. Na jeden náš zápas prišlo vyše desaťtisíc divákov.
Slovenky sa majú na čo tešiť, hrať doma pred vlastnými fanúšikmi je niečo výnimočné. Každá hráčka by si to mala užiť. Stále je to hádzaná, ktorú poznajú, ale bude to pre ne krásny zážitok.“
Švédky obhajujú na ME piate miesto, na konte majú aj striebro (2010) a bronz (2014). K nemu boli dvakrát blízko na MS i OH a Lindqvistová ho získala v roku 2014 na OH mládeže.
Odvtedy triumfovala na klubovej úrovni s H65 Höör vo švédskej najvyššej súťaži (2017) a s dánskym Ikastom Haandbold získala titul v Európskej lige (2023).