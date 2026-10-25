Jedna z posledných previerok nevyšla. Slovenky držali krok s favoritkami iba v úvode

Prípravný zápas
Slovensko - Slovinsko 27:30 (13:16)
Zostava a góly Slovenska: Lanczová 10/2, Lengyelová 4, Sabovová 3, Ščípová 3/1, Bjalončíková 2/1, Dmytrenková a Popovcová po 2, Vargová 1, Bačenková, Gogová, Györiová, Hudáková, Lukáčová, Pastorková, Ratvajská a Šutranová 0
Rozhodovali: Bočáková, Janošíková (obe SR), 7m hody: 4/2.
Hádzanárky Slovenska prehrali v nedeľňajšom prípravnom zápase v Bratislave so Slovinkami 27:30.
S rovnakými súperkami hrali v sobotu v Šamoríne za zatvorenými dverami 25:27.
Pre Slovenky išlo o jednu z posledných previerok pred decembrovými majstrovstvami Európy, ktoré sa budú konať aj v Bratislave (4. - 8. decembra).
Zverenkyne trénera Jana Beňadika čaká ešte v novembri dlhší reprezentačný kemp, ktorý vyvrcholí prípravným turnajom v Maďarsku.
Druhý prípravný duel so Slovinskom mal charitatívny charakter. Cieľom tzv. „ružového zápasu“ bolo zvýšenie povedomia o prevencii rakoviny prsníka a podporiť ženy, ktoré s týmto ochorením bojujú, alebo ho prekonali.
Priebeh zápasu Slovensko - Slovinsko
I. polčas:
Slovenky mali dobrý vstup do druhého merania síl so Slovinkami, v úvodných minútach dokázali držať krok s papierovými favoritkami.
Postupne sa však začala prejavovať kvalita na strane súpera, ktorý sa presadzoval rýchlou prechodovou hrou alebo trpezlivým postupným útokom.
Domáce hádzanárky mali dobrý záver prvého polčasu, ale po tejto časti zápasu napokon prehrávali 13:16.
II. polčas:
V druhom polčase brzdilo v úvode slovenské družstvo priveľa stratených lôpt a chýb v rozohrávke, čo hosťujúce hádzanárky nekompromisne trestali.
Od vyššieho manka držali domácu stranu najmä zákroky Jablonskej, v útoku sa naopak len s ťažkosťami presadzovali.
Herne sa Slovenky postupne skonsolidovali na oboch stranách palubovky a pustili sa do sťahovania slovinského náskoku.
Hosťujúce hráčky si však skúsene skontrolovali cestu za ďalším triumfom v príprave.
Hlasy po zápase
Ján Beňadik, tréner Slovenska: „Myslím si, že prvý polčas bol z našej strany dobrý. Trochu pomalší úvod, obidve družstvá sa hľadali. Potom však mal prvý polčas fakt dobrú úroveň a malo to patričnú kvalitu. Bohužiaľ, úvod druhého polčasu, možno osem-desať minút, tak bol z našej strany veľmi zlý. Bol tam úplný výpadok. Snažili sme sa dostať späť do zápasu, aby sme chytili tempo stretnutia. Myslím si, že sa nám to napokon podarilo. Aj záver vyzeral normálne. Žiaľ, nemôžeme mať takéto desaťminútové výpadky, pretože na tomto fóre nám to zlomí väz. To sa teraz ukázalo.“
Barbora Lanczová, spojka Slovenska: „Myslím si, že sme odohrali dva veľmi dobré zápasy, z ktorých sa vieme učiť a vieme z nich čerpať. Podľa mňa sme urobili veľa krokov dopredu v porovnaní s predošlým zrazom. Verím, že tieto dve prehry, ale kvalitné stretnutia, nás posunú vpred a o to lepšie budú majstrovstvá Európy.“
Olívia Ščípová, spojka Slovenska: „Zanalyzovali sme si sobotňajší zápas, aj sme si povedali, kde by sme mohli zaútočiť viac a kde zlepšiť. Myslím si, že obrana, povedzme si, tých 30 gólov, v sobotu to bolo asi trochu lepšie. Z môjho pohľadu to bolo aj teraz lepšie v defenzíve, tiež brankárka, ale opäť v útoku sme sa viac-menej trápili s koncovkou.“