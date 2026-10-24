Slovenky nezachytili razantný vstup súpera. V prvom dueli so Slovinskom tesne prehrali

Prípravný zápas žien
Slovensko - Slovinsko 25:27 (9:13)
Slovenské hádzanárky prehrali v sobotňajšom prípravnom zápase so Slovinskom 25:27. Stretnutie v Šamoríne sa uskutočnilo bez prítomnosti divákov.
Obe reprezentácie sa stretnú aj v nedeľu o 15.00 h v bratislavskej Gopass aréne.
Slovinky vstúpili do zápasu razantne a po necelých siedmich minútach viedli 7:2.
Súperkám nedovolili otočiť nepriaznivý vývoj a do šatní odchádzali s náskokom štyroch gólov (13:9).
Niekoľko minút pred koncom mali dokonca šesťgólové vedenie. Tréner slovinského výberu Dragan Adžič využil stretnutie na skúšanie taktických variantov a príležitosť dostalo všetkých 18 hráčok.
Najlepšou strelkyňou víťazného tímu bola kapitánka Tjaša Stanková so siedmimi gólmi, po päť pridali Ana Abinová a Nataša Ljepojová. Brankárka Maja Vojnovičová zaznamenala 14 zákrokov s úspešnosťou 52 percent.
Oba tímy sa pripravujú na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia od 3. do 20. decembra v Česku, Poľsku, na Slovensku, v Rumunsku a Turecku.