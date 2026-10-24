Slovenky nezachytili razantný vstup súpera. V prvom dueli so Slovinskom tesne prehrali

Hádzanárky Slovenska.
Hádzanárky Slovenska. (Autor: TASR)
TASR|24. okt 2026 o 17:55
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Obe reprezentácie sa stretnú aj v nedeľu v bratislavskej Gopass aréne.

Prípravný zápas žien

Slovensko - Slovinsko 25:27 (9:13)


Slovenské hádzanárky prehrali v sobotňajšom prípravnom zápase so Slovinskom 25:27. Stretnutie v Šamoríne sa uskutočnilo bez prítomnosti divákov.

Obe reprezentácie sa stretnú aj v nedeľu o 15.00 h v bratislavskej Gopass aréne.

Slovinky vstúpili do zápasu razantne a po necelých siedmich minútach viedli 7:2.

Súperkám nedovolili otočiť nepriaznivý vývoj a do šatní odchádzali s náskokom štyroch gólov (13:9).

Niekoľko minút pred koncom mali dokonca šesťgólové vedenie. Tréner slovinského výberu Dragan Adžič využil stretnutie na skúšanie taktických variantov a príležitosť dostalo všetkých 18 hráčok.

Najlepšou strelkyňou víťazného tímu bola kapitánka Tjaša Stanková so siedmimi gólmi, po päť pridali Ana Abinová a Nataša Ljepojová. Brankárka Maja Vojnovičová zaznamenala 14 zákrokov s úspešnosťou 52 percent.

Oba tímy sa pripravujú na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia od 3. do 20. decembra v Česku, Poľsku, na Slovensku, v Rumunsku a Turecku.

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanárky Slovenska.
    Hádzanárky Slovenska.
    Slovenky nezachytili razantný vstup súpera. V prvom dueli so Slovinskom tesne prehrali
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