Hádzanársky šampionát na Slovensku sa blíži. Zväz predstavil širšiu nomináciu

Slovenský zväz hádzanej vo štvrtok predstavil širšiu nomináciu na decembrové ME žien, ktoré bude hostiť aj Slovensko.
Terajší menoslov obsahuje 35 hráčok, z toho päť brankárok, 16 spojok, desať krídlelníčok a štyri pivotky.
Slovenky sa na ME zúčastnia druhý raz v rade, naposledy sa predstavili pred dvoma rokmi v Innsbrucku.
V rámci F-skupiny ich v Bratislave čaká postupne Srbsko (4.12.), Švédsko (6.12.) a Nemecko (8.12.).
Družstvo pod vedením trénera Jana Beňadika má za sebou októbrový zraz s dvoma duelmi proti Slovinsku (25:27, 27:30) a v novembri ho ešte čaká prípravný kemp v Maďarsku.
Tam si národný tím zmeria v záverečnej generálke sily s domácim výberom a Rakúšankami.
Pre Slovenky bude účasť na kontinentálnom šampionáte historicky štvrtá, okrem podujatia v Innsbrucku štartovali na ME aj v rokoch 1994 a 2014.
V oboch prípadoch obsadili dvanáste miesto, pred dvoma rokmi figurovali na 24. priečke. Na domácom podujatí mali účasť istú a v Bratislave tak v decembri pôjde o prvý duel na veľkom fóre od dvojzápasu so Švajčiarkami v rámci kvalifikácie na MS v apríli 2025 (25:33, 21:31).
Konečnú, užšiu, nomináciu musia národné tímy nahlásiť najneskôr 2. decembra, deň pre začiatkom turnaja, ktorý hostí okrem Slovenska aj Česko, Poľsko, Rumunsko a Turecko.
Zo šiestich štvorčlenných skupín postúpia ďalej po dva najlepšie tímy, ktoré budú v dvoch skupinách po šesť družstiev. Najlepšie dva z každej nadstavbovej skupiny idú následne do semifinále.
Širšia nominácia Slovenska na ME 2026
Brankárky: Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Jakubíková (Iuventa Michalovce), Dominika Kesziová (HK Slávia Partizánske), Anežka Stránska (SV Stuttgarter Kickers), Iryna Jablonská (Iuventa Michalovce)
Spojky: Dorota Bačenková (Várda Kézilabda KFT), Mária Bartková (Györi ETO KC), Laura Kitti Beke (HK Hodonín), Karin Bujnochová (HK Slovan Duslo Šaľa), Liliana Gogová (ŠKP Topoľčany), Panna Hornyák (HC Novesta Zlín), Anette Emma Hudák (Budaörs Kézilabda Sport NKFT), Barbora Karkušová (HC Tatran Stupava), Barbora Lancz (MTK Budapešť), Michaela Lukacínová (DHC Slavia Praha), Barbora Sabovová (Iuventa Michalovce), Olívia Šcípová (MKS PR Gniezno), Tatiana Šutranová (ŽRK Bjelovar), Diana Mária Vargová (HK Slovan Duslo Šaľa), Sara Erika Zsakovics (Penzügyör SE), Viktoria Györiova (Györi ETO KC)
Krídelníčky: Lujza Rozi Bölcskei (Handball Zlatná na Ostrove), Dóra Csernyánszky (HK Slovan Duslo Šaľa), Natalija Dmytrenko (HC Galychanka), Lenka Holubová (ŠŠK SLŠ Prešov), Eszter Lengyel (Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia SKFT), Emma Lukáčová (Iuventa Michalovce), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa), Martina Popovcová (MKS PR Gniezno), Lenka Ratvajská (KA/Þór), Scarlet Špendlová (HK Slovan Duslo Šaľa)
Pivotky: Anastasija Bjaloncík (HC DAC Dunajská Streda), Kristína Görögová (MHK Bytča), Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Anna Šubjaková (SMF-HK Žilina)