JYSK Cup - Tatabánya
Rakúsko – Slovensko 33:28 (19:9)
Najviac gólov Rakúska: Reichertová 8, Matičevičová a A. Pandžová po 5
Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková – Bölcskeiová 2, Vargová 3, Popovcová, Ščípová 2, Šutranová 2, Ratvajská 1, Pastorková 1, Lanczová 8, Győriová, Hudáková, Lengyelová 3, Gogová, Bjalončíková 3, Sabovová 3
Rozhodovali: Bócz, Wiedemann (obaja Maď.)
Vylúčenia: 4:3, 7m hody: 7/6 - 4/2
Slovenské hádzanárky prehrali v sobotu vo svojom prvom zápase na turnaji JYSK Cup v maďarskej Tatabányi s Rakúskom 28:33.
Slovenky, pre ktoré je podujatie generálkou na domáce ME, nastúpia ešte v nedeľu o 16.00 h proti domácemu Maďarsku.
Turnaj otvoril piatkový duel Maďarska s Rakúskom, v ktorom domáce hádzanárky zvíťazili 33:29.
Slovenkám nevyšiel úvod zápasu. Prvýkrát skórovali až po siedmich minútach zásluhou Šutranovej a tréner Beňadik si musel za stavu 1:5 zobrať oddychový čas.
Ani to však jeho zverenky neprebudilo, Rakúšanky po dvoch trojgólových šnúrach viedli jasne 16:7 a v pauze mali pohodlný desaťgólový náskok.
Slovenky sa po prestávke zlepšili a postupne ukrajovali z náskoku súpera. V 41. minúte stiahli Slovenky dvoma zlepenými gólmi manko na šesť gólov (16:22) a Rakúšanky si vzali oddychový čas.
V 53. minúte priblížila Ščípová slovenský tím na rozdiel štyroch gólov (25:29), no bližšie k Rakúšankám sa už jej tím nedostal. Najlepšou strelkyňou slovenského tímu bola Barbora Lanczová s ôsmimi gólmi.
Európsky šampionát odštartuje na budúci týždeň v piatich krajinách. Slovenky sa v bratislavskej základnej F-skupine postupne stretnú so Srbskom (4. decembra), Švédskom (6. decembra) a vicemajsterkami sveta z Nemecka (8. decembra).
Zo štvorčlennej skupiny postúpia ďalej dva najlepšie tímy.
Hlasy po zápase
Jan Beňadik, tréner SR: „Prvý polčas je skoro ťažké hodnotiť, lebo my sme sa vlastne za celých tridsať minút nedostali do zápasu a malo to veľmi nízke tempo. Obrovským množstvom technických chýb sme Rakúšankám umožnili, aby sa dostali do vysokého vedenia. Do druhého polčasu sme tam dali tri pohyblivé hráčky, takže sa to trošku zlepšilo a dokázali sme znížiť. V závere sme však za štyri minúty spravili opäť štyri technické chyby. Myslím si, že sa musíme odraziť od toho druhého polčasu, ale musí to byť na inej úrovni, lebo dnes sa to ťažko hodnotí.“
Barbora Sabovová, spojka SR: „Prvý polčas sme sa niekde zabudli, neboli sme úplne na ihrisku. V útoku to bolo strašne statické, vôbec to nešlo rýchlo z ruky. A dostali sme veľa gólov z protiútoku, nevracali sme sa vôbec do obrany, neboli sme dôslední skoro v ničom. V druhom sme sa snažili byť rýchlejšie v útoku, tvrdšie v obrane. Ale taktiež tam bolo veľa technických chýb, čo si nemôžeme dovoliť robiť, keď chceme vyhrať nad takým súperom.“