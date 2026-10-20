Noví tréneri chcú zmeniť hru Slovákov. Aby nás zdobila potrebná energia, uviedol jeden z dvojice

Slovenská mužská hádzanárska reprezentácia absolvovala v Šamoríne prvý tréningový kemp pod vedením novej trénerskej dvojice Ľuboš Hudák a Jan Filip.
V kempe, ktorý sa uskutočnil od 18. do 20. októbra, dostali priestor aj viacerí mladí hráči z juniorských a kadetských výberov.
Cieľom realizačného tímu bolo spoznať širší okruh reprezentantov a začať s prípravou na novembrové zápasy kvalifikácie ME 2028 proti Taliansku a Nemecku.
V 18-člennej nominácii figurovali hráči zo slovenských, českých a maďarských klubov. Keďže sa kemp uskutočnil mimo oficiálneho asociačného termínu, tréneri nemali k dispozícii všetkých hráčov, s ktorými počítajú do budúcnosti.
Cieľom bolo vyskúšať si hráčov
„Je to krátky úvodný zraz, ktorý sme pripravili mimo asociačného termínu. Naším cieľom bolo vyskúšať si hráčov, vidieť aj mladších chlapcov z juniorských reprezentácií, zistiť, aký je v nich potenciál a ako budú zapadať do koncepcie hry, ktorú chceme produkovať,“ uviedol Hudák pre web Slovenského zväzu hádzanej.
Zdôraznil, že cieľom je postupná generačná obmena: „Ani s predchádzajúcimi hráčmi sme zatiaľ nedosiahli veľké výsledky, preto treba budovať niečo nové a perspektívne.“
Počas kempu mali reprezentanti na programe tri tréningové jednotky. Nový realizačný tím chce predovšetkým zlepšiť hernú disciplínu a prechody medzi obranou a útokom.
Zameriame sa na zlepšenie disciplíny
„Je viacero vecí, ktoré by sme chceli nastaviť inak. Chceme, aby nás v každom zápase zdobila potrebná energia.
Primárne sa zameriame na zlepšenie disciplíny, predovšetkým na prechod z obrany do útoku a naopak.
To sú podľa mňa veci, ktoré sa dajú relatívne rýchlo zmeniť a zlepšiť,“ povedal Filip. Podľa českého trénera bude budovanie konkurencieschopného mužstva dlhodobý proces, v ktorom bude dôležitá aj každodenná práca hráčov v kluboch.
Pozvánku do reprezentačného „áčka“ dostali aj Alex Bednárik a Nico Straňovský z MHC Štart Nové Zámky.
Absolvovali sme zatiaľ jeden tréning
„Bolo to pre mňa prekvapenie, pretože som to nečakal. Prvé pocity sú zatiaľ dobré. Absolvovali sme zatiaľ jeden tréning, ktorý podľa mňa prebehol celkom v pohode,“ uviedol Bednárik.
Straňovský priznal, že tréningový proces bol náročnejší, než na aký bol zvyknutý. „Prvý tréning bol dvojhodinový, čo je už samo osebe zmena. Bol dosť intenzívny, náročné boli najmä prechody a celkovo sa hralo vo vyššom tempe.
Určite to bolo ťažšie, ako na čo som bol zvyknutý,“ poznamenal. Prvú skúsenosť s hlavnou reprezentáciou získal aj Jakub Valent z Tatrana Prešov: „Pocity boli veľmi príjemné. Bol som milo prekvapený, že som dostal takúto šancu dostať sa do mužskej reprezentácie.“.
Slováci vstúpia do kvalifikácie ME 2028 vo štvrtok 5. novembra o 19.30 h zápasom v talianskom Conversane.
O tri dni neskôr privítajú Nemecko o 18.00 h v Prešove. V siedmej kvalifikačnej skupine je ich ďalším súperom Belgicko.