Prvý zraz pod novými trénermi. Reprezentáciu chcú stavať na mladých hráčoch

Slovenská hádzanárska reprezentácia začala v pondelok prvý oficiálny zraz pod novou trénerskou dvojicou Jan Filip, Ľuboš Hudák. Tím sa už stretol na krátko v októbri, no tentokrát to bude aj so zápasmi, a to hneď súťažnými.
V rámci kvalifikácie na ME 2028 čakajú na úvod Slovákov zápasy v Taliansku (5. novembra) a v Prešove proti superfavoritovi z Nemecka (8. novembra).
Reprezentáciu vedie dvojica rovnocenných trénerov, ktorí prišli na svoj post v auguste. V Šamoríne zažívajú len druhý kontakt s národným tímom, a to bez dvoch ťahúňov na spojkách - Jakuba Prokopa a Martina Potiska.
„Októbrový zraz nám dal predovšetkým možnosť spoznať hráčov, ktorí sa na ňom zúčastnili. Bolo to pre nás veľmi cenné. Prišlo veľa mladých hráčov, niekoľko zo strednej generácie a minimum starších. Žerko (brankár Marián Žernovič), ktorý tu bol minule, je trochu samostatná kapitola, ale aj to k tomu patrí,“ uviedol Filip pre TASR.
VIDEO: Tréner slovenskej reprezentácie Jan Filip pred zrazom v Šamoríne
Spolu s Hudákom chcú stavať nový tím, čomu zodpovedá aj nominácia, kde nechýba ani nádejný krídelník Adam Dopjera, jediný z tímu, ktorý hrá v tejto sezóne Ligu majstrov.
„Dôležité bolo vyslať mladým hráčom signál, že ich sledujeme a počítame s nimi. Niektorí ešte potrebujú čas, no vzhľadom na zdravotné problémy ďalších dostali príležitosť už teraz. Možno sa tak ocitnú v ostrej skúške skôr, než sme pôvodne plánovali. Aj to je šport,“ povedal Filip.
Ohľadom Prokopa s Potiskom sa nechal počuť, že pokiaľ hráči nechcú reprezentovať sami od seba, nie je dobré ich k tomu nútiť.
„Chceme tím dopĺňať o perspektívnych mladých hráčov, ktorí majú chuť, sú hladní po úspechu a chcú reprezentovať. Kedy dostanú príležitosť, niekedy závisí aj od okolností. Ako ju však využijú, je už na nich,“ pokračoval kormidelník.
Do budúcna chce, aby malo „áčko“ spoločnú filozofiu s mládežníckymi reprezentáciami.
„Vnímame to ako spoločnú cestu A-tímu a všetkých mládežníckych reprezentácií. Chceme, aby smerovali k rovnakému cieľu a hrali jednotným herným systémom. Hráčom to uľahčí prechod do vyššej vekovej kategórie a napokon aj do seniorskej reprezentácie,“ dodal Filip.
Do pozície skúsenejšieho hráča sa dostal aj 24-ročný Tomáš Smetánka, ktorý hrá na pozícii spojky.
Prokopa s Potiskom označil za „Messiho a Ronalda“ slovenskej hádzanej a ich absencia bude podľa neho veľmi citeľná. On sám má za sebou náročný úvod sezóny, keďže hral s Bojnicami aj v Európskom pohári, kde úradujúci vicemajster vypadol s rakúskym Voslauerom.
„Vďaka európskej súťaži som sa možno pripravil na vyššie tempo, lebo od mája sme hrali len slovenskú ligu a tí Rakúšania nám ukázali tempo, v akom sa hrá Európe. Na to si musíme privyknúť,“ povedal Smetánka pre TASR.
Vo štvrtkovom zápase v Taliansku existuje šanca na dobrý výsledok, aj keď sa tamojšia hádzaná v posledných rokoch zlepšuje a tento súper figuroval v druhom výkonnostnom koši, o dva vyššie, než Slováci.
Nemci sú však popredným svetovým tímom a po stretnutí s nimi bude mať Smetánka, ktorý súbežne s kariérou študuje psychológiu, na konte trinásť zápasov v priebehu zhruba dvoch mesiacov.
„Mali sme nahustený program, a tak sme celkom unavení. Teraz sme však mali relatívne voľno, posledné dva zápasy boli týždeň od seba, takže sme späť v normálnom móde. Týždne predtým to však bolo náročné,“ priblížil Smetánka.
Slováci boli naposledy na ME v roku 2022, keď ich spolu s Maďarskom organizovali. Prostredníctvom kvalifikácie sa im naposledy podarilo postúpiť na kontinentálny šampionát do Srbska v roku 2012. V začínajúcej kvalifikácii sú okrem Nemcov a Talianov aj Belgičania, Slováci sú v pozícii papierovo najslabšieho súpera.