Slovenky čaká ružový zápas. Dresy vydražia na podporu žien bojujúcich s rakovinou

Slovenské hádzanárske reprezentantky odštartovali v pondelok v Šamoríne ďalší prípravný kemp pred decembrovými majstrovstvami Európy, na ktorých sa predstavia aj pred domácim publikom.
Slovenky čakajú na konci týždňa dve prípravné stretnutia proti Slovinsku. Tréner Ján Beňadik nominoval na týždňový zraz 23 hráčok vrátane kapitánky Kristíny Pastorkovej a Barbory Lanczovej.
Aj v októbrovej nominácii figurujú mladé hráčky Barbora Karkušová a Liliana Gogová, ktoré už ochutnali reprezentačnú atmosféru v septembri.
Nechýbajú ani Anastasija Bjalončíková z HC DAC Dunajská Streda, či Mária Bartková z Győru, informoval portál slovakhandball.sk.
Prvý duel so Slovinskom sa bude hrať v sobotu v Šamoríne za zatvorenými dverami, druhý odohrajú v nedeľu 25. októbra o 15.00 h v bratislavskej GoPass aréne.
Nedeľný zápas bude mať charitatívny charakter a uskutoční sa pod názvom „Ružový zápas“. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o prevencii rakoviny prsníka a podporiť ženy, ktoré s týmto ochorením bojujú alebo ho prekonali.
Slovenky nastúpia v špeciálnych ružových dresoch, ktoré sa následne vydražia. Výťažok zo vstupného aj dražby dresov poputuje občianskemu združeniu Amazonky.
Slovenky ešte pred ME absolvujú v novembri dlhší reprezentačný kemp, ktorý vyvrcholí prípravným turnajom v Maďarsku.
Nominácia
Brankárky: Iryna Jablonská (MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Jakubíková (MŠK Iuventa Michalovce), Dominika Kesziová (HC Tatran Stupava)
Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Anastasija Bjalončíková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.), Anette Emma Hudáková (Moyra-Budaörs Handball/Maď.)
Spojky: Barbora Sabovová (MŠK Iuventa Michalovce), Diana Mária Vargová (HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Karkušová (HC Tatran Stupava), Liliana Gogová (ŠKP Topoľčany), Barbora Lanczová (MTK Budapešť/Maď.), Olívia Ščípová (MKS Gniezno/Poľ.), Tatiana Šutranová (ŽRK Bjelovar/Chor.), Dorota Bačenková (Kisvárdai KKC/Maď.), Mária Bartková (Győri Audi ETO KC/Maď.)
Krídelníčky: Emma Lukáčová (MŠK Iuventa Michalovce), Eszter Lengyelová (Szombathelyi KKA/Maď.), Martina Popovcová (MKS Gniezno/Poľ.), Lenka Ratvajská (KA/Þór/Isl.), Natalija Dmytrenková (HC Galyčanka Ľvov/Ukraj.), Lujza Rozi Bölcskeiová (HC Tatran Stupava)
Európsky šampionát sa uskutoční od 3. do 20. decembra v Poľsku, Rumunsku, Česku, na Slovensku a v Turecku.
Slovenky budú hrať v bratislavskej Tipos aréne v F-skupine. Do šampionátu vstúpia v piatok 4. decembra o 20.30 h proti Srbsku, v nedeľu 6. decembra o 20.30 h nastúpia proti Švédsku a skupinu uzavrú v utorok 8. decembra o 18.00 h proti Nemecku.
Do hlavnej fázy v Katoviciach postúpia prvé dva tímy zo skupiny.