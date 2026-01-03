Slováci sa opäť predstavia na prestížnom turnaji. Šancu dostanú aj mladíci

Slovenská reprezentácia hádzanárov sa v piatok presunula letecky z Viedne do Španielska, kde sa tretí rok za sebou predstaví na turnaji Torneo Internacional de España.
Na podujatí v Pamplone postupne od 8. januára nastúpi v A-skupine proti domácemu Španielsku, Tunisku a na záver na zápas o konečné umiestnenie.
Tréner Fernando Gurich nominoval na úvodný zraz tohto roka 18-členný káder. Popri stáliciach ako Marián Žernovič, Martin Potisk či Juraj Briatka dostanú šancu opäť aj mladíci - Marek Štefina, Jakub Féder, trojica krídelníkov Adam Dopjera, Damián Mitaľ, Erik Fenár a premiéru v mužskej reprezentácii absolvuje stredná spojka z Nových Zámkov Adam Lukačin.
V nominácii je deväť hráčov z domácej Niké Handball Extraligy a ďalších deväť legionárov, informoval portál slovakhandball.sk.
V B-skupine sa na turnaji predstavia Portugalsko, Egypt a Irán. Pre Španielsko a Portugalsko je to generálka pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy v Dánsku, Nórsku a Švédsku.
Nominácia Slovenska
Brankári: Marián Žernovič (Budai Farkasok/Maď.), Michal Martin Konečný (Ferlach/Rak.)
Pivoti: Matúš Moravčík (Dukla Praha/ČR), Marek Páleš (HK Bojnice), Jakub Petržela (Sandefjord Handball/Nór.)
Spojky: Martin Potisk (Meškov Brest/Biel.), Marko Jurkovič (BM Bathco Torrelavega/Šp.), Tomáš Smetánka (HK Bojnice), Vladimír Ratkovský (SKKP Handball Brno/ČR), Jakub Kravčák (Tatran Prešov), Samuel Valent (MHC Štart Nové Zámky), Jakub Féder (Stralsunder HV/Nem.), Marek Štefina (MŠK Považská Bystrica), Adam Lukačin (MHC Štart Nové Zámky)
Krídelníci: Damián Mitaľ, Erik Fenár (obaja Tatran Prešov), Juraj Briatka, Adam Dopjera (One Vezsprém/Maď.)
Program turnaja
štvrtok 8. januára
17.15 Portugalsko – Egypt
19.30 Španielsko – Slovensko
piatok 9. januára
17.15 Irán - Portugalsko
19.30 Slovensko – Tunisko
sobota 10. januára
17.15 Egypt – Irán
19.30 Španielsko – Tunisko
nedeľa 11. januára
14.30 zápas o 5. miesto
16.45 zápas o 3. miesto
19.30 finále