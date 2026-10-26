V nominácii Slovenska už prevažujú hráči pôsobiaci v zahraničí. Najprv nastúpia v Taliansku

Desať legionárov a osem hráčov z domácej súťaže figuruje v nominácii slovenskej mužskej hádzanárskej reprezentácie na úvodné dva zápasy kvalifikácie ME 2028.
Trénerská dvojica Ľuboš Hudák a Jan Filip povolala celkovo 18 hráčov, ktorí sa predstavia 5. novembra v Taliansku a o tri dni neskôr privítajú v Prešove úradujúcich vicemajstrov Európy z Nemecka.
Najpočetnejšie zastúpenie v nominácii má úradujúci slovenský majster Tatran Prešov, z ktorého dostalo pozvánku päť hráčov – Matúš Mitošinka, Jakub Kravčák, Jakub Valent, Jakub Féder a Damián Mitaľ.
Program Slovenska
5. novembra o 19.30 h: Taliansko - Slovensko (Conversano)
8. novembra o 18.00 h: Slovensko - Nemecko (Prešov)
Dvojicu hádzanárov dodali Bojnice – brankára Michala Kollera a spojku Tomáša Smetánku, jediným zástupcom HK Košice je Benjamín Gagyi.
Zo zahraničných súťaží sa k reprezentácii pripoja hráči pôsobiaci v Česku, Maďarsku, Nórsku, Poľsku, Španielsku a Nemecku.
Oproti októbrovému prípravnému kempu v Šamoríne sa výrazne zmenil pomer hráčov z domácich a zahraničných súťaží.
Kým na prvom zraze pod vedením nového realizačného tímu bolo 13 hádzanárov zo slovenských klubov a päť legionárov, v novembrovej nominácii už majú prevahu hráči pôsobiaci v zahraničí.
Z októbrového výberu zostala v kádri osmička Marián Žernovič, Mitaľ, Jakub Valent, Féder, Gagyi, Samuel Valent, Marián Hajko a Adam Dopjera.
Nominácia Slovenska
Brankári: Matúš Mitošinka (Tatran Prešov), Michal Koller (HK Bojnice), Marián Žernovič (Budai Farkasok/Maď.)
Pivoti: Matúš Moravčík (Dukla Praha/ČR), Jakub Petržela (Sandefjord Håndball/Nór.), Sergej Petryčenko (Zepter KPR Legionowo/Poľ.)
Spojky: Jakub Kravčák, Jakub Valent, Jakub Féder (všetci Tatran Prešov), Tomáš Smetánka (HK Bojnice), Samuel Valent, Marián Hajko (obaja HCB Karviná/ČR), Jakub Mikita (PLER Budapest/Maď.), Marko Jurkovič (BM Torrelavega/Šp.)
Krídla: Damián Mitaľ (Tatran Prešov), Benjamín Gagyi (HK Košice), Adam Dopjera (One Veszprém HC/Maď.), Dávid Mišových (Dessau-Rosslauer HV/Nem.)
Slováci odštartujú kvalifikáciu vo štvrtok 5. novembra o 19.30 h na palubovke Talianska v Conversane.
Prvý domáci duel ich čaká v nedeľu 8. novembra o 18.00 h, keď v Tatran handball aréne v Prešove nastúpia proti Nemecku.
To získalo na ME 2026 strieborné medaily po finálovej prehre s Dánskom 27:34. Slovenskí reprezentanti sa v 7. kvalifikačnej skupine stretnú okrem Talianska a Nemecka aj s Belgickom.
Pre Hudáka s Filipom pôjde o prvé súťažné stretnutia vo funkcii reprezentačných trénerov.