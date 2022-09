Gurich zverejnil svoju prvú nomináciu, na sústredenie pôjde 20 hádzanárov

"Zostaviť nomináciu bolo dosť náročné, keďže som ešte so všetkými hráčmi nestihol hovoriť a zároveň bolo ťažké, aby som videl všetky zápasy, ktoré som chcel. Niektorí ukončili svoju reprezentačnú kariéru, ďalší sú zranení alebo sa zranili teraz, takže sme to museli dať dokopy najlepšie, ako sme mohli.

"Do nominácie sa zmestí len 20 hráčov a my sme na tu na to, aby sme rozhodli, ktorí to budú. Nikdy nebudú spokojní všetci, ale to neznamená, že s ďalšími nepočítame. Medzi spomenutými sú aj zranení či zotavujúci sa zo zdravotných problémov, ale aj takí, ktorí chcú urobiť krok iným smerom, ale zároveň sú ochotní pomôcť, keď to bude potrebné.

Nehovoril som zatiaľ s každým, ale plánujem sa im ozvať a chcem byť s nimi v kontakte. V ďalšej nominácii budú určite nejaké zmeny," doplnil tréner slovenských hádzanárov Gurich.