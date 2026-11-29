JYSK Cup
Maďarsko – Slovensko 33:22 (14:10)
Najviac gólov Maďarska: Klujberová 7/2, Hársfalviová 6, Győri-Lukácsová 5
Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková – Bölcskeiová 1, Vargová 2, Popovcová 4, Ščípová, Šutranová 1, Pastorková 1, Lanczová 6/1, Győriová 4, Hudáková, Gogová, Bjalončíková, Dmytrenková 1, Lukáčová 2, Bačenková
Vylúčenia: 2:4, 7m hody: 4/3 - 2/1
Slovenské hádzanárky prehrali na JYSK Cupe v maďarskej Tatabányi aj s domácimi reprezentantkami 22:33.
Pre Slovensko a aj pre zvyšné dva tímy bolo podujatie generálkou na blížiace sa ME. Slovenky predtým v sobotu podľahli Rakúsku 28:33. Domáce hráčky zvládli oba duely, nad Rakúšankami zvíťazili v piatok 33:29.
Maďarky si v prvom polčase postupne vytvorili štvorgólový náskok a dokázali si ho udržať aj pred štartom druhej časti hry.
V nej dominovali a zvládli ju pomerom 19:12. Najväčšiu zásluhu na tom mala Katrin Klujberová, ktorá sa presadila dokopy sedemkrát a pridala aj dva premenené 7m hody.
Najlepšou strelkyňou Sloveniek bola podobne ako proti Rakúsku Barbora Lanczová, v nedeľu zaznamenala šesť gólov.
Európsky šampionát odštartuje na budúci týždeň v piatich krajinách. Slovenky sa v bratislavskej základnej F-skupine postupne stretnú so Srbskom (4. decembra), Švédskom (6. decembra) a vicemajsterkami sveta z Nemecka (8. decembra). Zo štvorčlennej skupiny postúpia ďalej dva najlepšie tímy.