Štvrtýkrát v ére samostatnosti a premiérovo pred domácim publikom sa slovenské hádzanárky predstavia na majstrovstvách Európy.
Kontinentálny šampionát sa uskutoční od 3. do 20. decembra v piatich krajinách, pričom Bratislava bude od 4. do 8. decembra dejiskom zápasov základnej F-skupiny.
Domáce podujatie môže byť významným impulzom pre rozvoj ženskej hádzanej na Slovensku i motiváciou pre nastupujúcu generáciu hráčok.
Slovenky sa na ME v minulosti predstavili v rokoch 1994, 2014 a 2024. Tentoraz absolvujú dva kontinentálne šampionáty za sebou prvýkrát v ére samostatnosti.
Reprezentačné družstvo pod vedením trénera Jana Beňadika prechádza generačnou obmenou, premiéra na ME čaká deväť hráčok z 20-člennej nominácie. Medzi nimi sú aj Liliana Gogová a Lujza Rozi Bölcskeiová, ktoré vlani získali titul majsteriek Európy v kategórii do 17 rokov.
„Veľmi im to závidím a prajem, pretože ako hráčka som na žiadnych ME neštartovala. Hlavné je, že naša skupina bude doma a pre mňa osobne je to radosť, že to bude v Bratislave. Je to mladý tím. Aj keď možno fanúšikovia nemajú také očakávania, tak dievčatá sa tešia a tešíme sa aj my na ich výkon.
Sú už spolu dlhšie, takže sa navzájom poznajú a bude to pre nich výzva. Všetko sa sústreďuje na 'zlatú' generáciu, v súčasnosti junioriek. Dúfame, že ich zostane čo najviac pri hádzanej. Sú tam šikovné dievčatá, ktoré hádam potiahnu čo najdlhšie,“ povedala pre TASR bývalá reprezentantka a kapitánka národného tímu Martina Halásová.
Výhodou slovenského družstva by mohla byť kontinuita v príprave i podpora domáceho publika. Pre mladé reprezentantky bude konfrontácia s európskou špičkou príležitosťou získať cenné skúsenosti. Domáci šampionát zároveň ponúka možnosť zvýšiť záujem dievčat o hádzanú, prilákať ich do klubov a zviditeľniť ženský šport.
„Na ME sa zatiaľ výkonnostné rozdiely až tak neukazujú, nie je to však také, ako tomu je na majstrovstvách sveta. Pomáha to, pretože viac štátov sa dostáva na vysokú úroveň a majú väčšiu motiváciu zabojovať o účasť na takomto podujatí. Špecifiká sú v tom, že v každom štáte musíte zabezpečiť rovnaké podmienky pre priebeh zápasov, zorganizovaní ľudia, musia byť nainštalované technológie.
Skupinová fáza sa hrá v šiestich mestách, všade a na všetkých úrovniach musia byť zabezpečení anglicky hovoriaci ľudia,“ vyjadrila sa k rozšíreniu ME a organizácii vo viacerých krajinách Zuzana Füleová, bývalá hádzanárka a delegátka Európskej hádzanárskej federácie (EHF).
Slovenky vstúpia do turnaja 4. decembra proti Srbsku, o dva dni neskôr ich čaká Švédsko a účinkovanie v základnej skupine zakončia 8. decembra proti úradujúcim vicemajsterkám sveta z Nemecka. Do hlavnej fázy šampionátu, ktorú by v prípade postupu absolvovali v poľských Katoviciach, preniknú dva najlepšie tímy zo skupiny.
„Očakávania sú, že ME pritiahnu mnoho nových detí, ktoré sa prídu pozrieť na zápasy a budú sa trochu viac zaujímať o hádzanú. Verím, že dievčatá sú nastavené tak, že idú odviesť najlepší výkon.
Ak sa podarí postup, tak to bude nádherné a keby to náhodou nevyšlo, aby sa urobilo maximum. Šanca je vždy, keď nám bude šťastena priať, tak aj motyka môže vystreliť,“ dodala Halásová.