Slovenky sa v druhom polčase naštartovali. Jasne dominovali a pripísali si cenný triumf

Prípravný zápas
Slovensko – Čína 32:24 (11:13)
Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková – Dmytrenková 10, Pócsíková 5, Bujnochová 4, Vargová 3, Lukáčová 3, Pastorková 2, Pénzesová 1, Dvorščáková 1, Ščípová 1, Györiová 1, Bačenková 1, Michalková, Lanczová, Hudáková
Slovenské hádzanárky vyhrali v piatkovom prípravnom stretnutí nad Čínou 32:24. Duel sa hral v maďarskom Székeszfehérvári, kde sa v sobotu uskutoční aj odvetný zápas (16.00 h).
Čína sa pripravuje na blížiaci sa svetový šampionát v Nemecku a Holandsku, ale v úvode mali navrch Slovenky.
Dmytrenková zvýšila v 12. minúte z protiútoku na 7:4, súperky však do prestávky skóre otočili a do kabín išli s dvojgólovým náskokom.
Slovenský tím už v druhom polčase jasne dominoval a aj vďaka vysunutej obrane a efektivite v koncovke napokon vybojoval cenný triumf o osem gólov.
Hlas po zápase
Jan Beňadik, tréner SR: „Tešíme sa z prvého víťazstva, ktoré sa nám podarilo s účastníkom MS z Číny najmä vďaka výkonu v druhom polčase, ktorý bol najlepší z doteraz odohraných zápasov. V prvom polčase sme predviedli taktiež dobrý výkon v obrane prvých 20 minút, ale zrážala nás nízka úspešnosť streľby a posledných 10 minút sme sa v prvej časti trápili. Od úvodu druhej časti sme ešte zvýšili agresivitu v obrannej fáze a výbornou prechodovou fázou sme otočili priebeh zápasu. Nesmierne ma teší, že ten investovaný čas počas tréningov, keď sme sa venovali prechodovej fáze, sa prejavil na počte gólov z protiútokov. Taktiež bolo dôležité, že druhý polčas sme odohrali len s piatimi technickými chybami a Číňankám sme zobrali šancu na korekciu výsledku. Po prechádzajúcich šiestich náročných zápasoch sme potrebovali súpera, proti ktorému sme verili, že môžeme zvíťaziť, ale určite len po kvalitnom výkone s obrovským nasadením.“