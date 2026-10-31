Košice si na súpera počkajú. Sobotný zápas zmaril havarijný stav rozvádzača

Na snímke hráči Košíc.
Na snímke hráči Košíc. (Autor: TASR)
TASR|31. okt 2026 o 07:37
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Oba kluby sa na zmene termínu dohodli, náhradný dátum duelu 9. kola extraligy oznámia najneskôr do stredy.

Sobotňajší zápas 9. kola hádzanárskej extraligy mužov medzi HáO TJ Slovan Modra a HK Košice sa v pôvodnom termíne neuskutoční.

Dôvodom je havarijný stav elektrického rozvádzača v športovej hale v Modre. Informoval o tom Slovenský zväz hádzanej (SZH).

Stretnutie sa malo pôvodne hrať v sobotu o 18.30 h. Domáci klub požiadal o jeho odloženie pre neočakávanú technickú poruchu, pričom oba tímy sa následne dohodli na zmene termínu.

„Z dôvodu neočakávaného havarijného stavu v elektrickom rozvádzači v hale žiadame o dohrávku zápasu Slovan Modra - HK Košice,“ uviedol klub v oznámení pre SZH. Náhradný termín stretnutia by mali kluby dohodnúť a oznámiť najneskôr do stredy 4. novembra.

Hádzaná

Hádzaná

    Na snímke hráči Košíc.
    Na snímke hráči Košíc.
    Košice si na súpera počkajú. Sobotný zápas zmaril havarijný stav rozvádzača
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