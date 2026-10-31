Košice si na súpera počkajú. Sobotný zápas zmaril havarijný stav rozvádzača

Sobotňajší zápas 9. kola hádzanárskej extraligy mužov medzi HáO TJ Slovan Modra a HK Košice sa v pôvodnom termíne neuskutoční.
Dôvodom je havarijný stav elektrického rozvádzača v športovej hale v Modre. Informoval o tom Slovenský zväz hádzanej (SZH).
Stretnutie sa malo pôvodne hrať v sobotu o 18.30 h. Domáci klub požiadal o jeho odloženie pre neočakávanú technickú poruchu, pričom oba tímy sa následne dohodli na zmene termínu.
„Z dôvodu neočakávaného havarijného stavu v elektrickom rozvádzači v hale žiadame o dohrávku zápasu Slovan Modra - HK Košice,“ uviedol klub v oznámení pre SZH. Náhradný termín stretnutia by mali kluby dohodnúť a oznámiť najneskôr do stredy 4. novembra.