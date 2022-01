Hádzanári spoznajú súpera v druhej fáze kvalifikácie MS 2023, rozhodne žreb

Zverencov trénera Petra Kukučka bude čakať jeden z deviatky tímov, ktorú tvoria postupujúci z I. fázy (Belgicko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Izrael, Taliansko, Rumunsko) a priamo nasadené Švajčiarsko. "Na ME sa nám nepodarilo dostať ďalej zo základnej skupiny, neboli sme dosť dobrí, aby sme sa prvej časti vyhli. Nechcem dopredu hovoriť o súperoch, ktorých by som si želal, alebo na druhej strane nechcel.

Rozhodne o tom žreb v Budapešti, ktorá bude až do nedele dejiskom bojov o medaily na práve prebiehajúcich ME.

My však nie sme extra favorit len pre to, že sme teraz hrali na šampionáte. Už v prvej časti to môže byť veľmi náročné,“ uviedol Kukučka na webe Slovenského zväzu hádzanej.



Istú účasť na MS 2023 majú okrem organizátorských krajín Poľska a Švédska, obhajca prvenstva Dánsko a tri najlepšie umiestnené družstvá z ME 2022 (Francúzsko, Španielsko a jeden z dvojice Island - Nórsko).