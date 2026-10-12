Slováci absolvujú prvý kemp pod novými trénermi, čaká ich kvalifikácia na ME

Reprezentácia hádzanárov Slovenska sa už na konci tohto týždňa stretne v Šamoríne na prvom zraze pod vedením trénerskej dvojice Ľuboš Hudák – Jan Filip.
V 18-člennej nominácii figurujú skúsení reprezentanti i viacerí mladí hráči, ktorí sa postupne posúvajú z mládežníckych výberov.
Čisto tréningový blok bude prvou spoločnou prácou nového realizačného tímu pred novembrovým vstupom do kvalifikácie ME 2028.
Trojdňový kemp nebude zahŕňať medzištátny zápas, jeho cieľom bude predovšetkým spoznať širší okruh reprezentantov, predstaviť základné požiadavky trénerov a začať s nastavovaním herných princípov pred novembrovými kvalifikačnými duelmi, informoval portál slovakhandball.sk. Kemp potrvá od 18. do 20. októbra.
V nominácii je 13 hráčov zo slovenských klubov a päť legionárov. Zo zahraničia prídu Marián Žernovič z maďarského Budai Farkasok, Adam Dopjera z One Veszprém HC a trojica pôsobiaca v českej Karvinej – Dominik Marek, Samuel Valent a Marián Hajko.
Výrazné zastúpenie má v nominácii mladšia generácia. Medzi najmladších patria Jakub Valent, Nico Straňovský, Patrik Struhár či Alex Bednárik.
Ďalšia časť mladého jadra prichádza z juniorskej reprezentácie - Dominik Marek, Benjamín Gagyi a Tomáš Obulaný boli v lete súčasťou výberu na EHF Championship II v Kosove, na ktorom Slovensko obsadilo druhé miesto.
Zaujímavosťou bude spoločný reprezentačný zraz bratov Samuela a Jakuba Valentovcov. Mladší Jakub sa tak stretne v jednom reprezentačnom výbere so starším bratom Samuelom, ktorý už patrí medzi hráčov so skúsenosťami z mužského národného tímu.
Slováci sa v Šamoríne zídu v nedeľu 18. októbra večer. Úvodný deň uzavrie spoločné stretnutie tímu. V pondelok absolvujú dve približne dvojhodinové tréningové jednotky v hale, tretí tréning príde na rad v utorok dopoludnia.
Súčasťou programu budú aj tímové porady. Októbrový kemp bude prvým pracovným blokom pred novembrovým začiatkom kvalifikácie ME 2028. Slovensko hrá v siedmej skupine spolu s Nemeckom, Talianskom a Belgickom.
Prvý súťažný zápas pod vedením Hudáka a Filipa čaká Slovákov 5. novembra proti Taliansku v Conversane. O tri dni neskôr sa reprezentácia predstaví prvýkrát doma – v nedeľu 8. novembra o 18.00 h privíta v Prešove Nemecko.
Nominácia hádzanárov SR na kemp v Šamoríne
Brankári: Marián Žernovič (Budai Farkasok), Dominik Marek (HCB Karviná)
Pivoti: Filip Jurkovič (Tatran Prešov), Peter Kimák-Fejko (HK Košice)
Spojky: Jakub Valent (Tatran Prešov), Jakub Féder (Tatran Prešov), Tomáš Obulaný (Sporta Hlohovec), Roman Kubrický (HK AGRO Topoľčany), Patrik Struhár (MHC Štart Nové Zámky), Nico Straňovský (MHC Štart Nové Zámky), Samuel Valent (HCB Karviná), Marián Hajko (HCB Karviná), Alex Bednárik (MHC Štart Nové Zámky)
Krídla: Damián Mitáľ (Tatran Prešov), Benjamín Gagyi (HK Košice), Tomáš Dévai (MHC Štart Nové Zámky), Adam Dopjera (One Veszprém HC), Erik Fenár (ŠK Zemplín Trebišov)