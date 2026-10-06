Vyrovnaný zápas do posledných sekúnd. Prešov v Chorvátsku vybojoval remízu

Tim Jenko Bogdanič (Prešov) strieľa na bránu
Tim Jenko Bogdanič (Prešov) strieľa na bránu (Autor: TASR)
TASR|6. okt 2026 o 23:07
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Tatran získal v európskej súťaži prvý bod.

Európska liga EHF - skupina D

Sesvete Triglav - Tatran Prešov 36:36 (19:18)

Najviac gólov Triglavu: Tomič 6, Finck 6, Hršak a Bakovič po 4

Zostava a góly Tatrana: Mitošinka, Ereš - Mitaľ 7, Bogdanič 11, Dobrkovič 2, Féder, Abdelsadek, Kravčák 2, Hozman 6, Polanský, Urban 5, Domagala 2, Djukič 4, Majirský

Rozhodovali: Altmar, Horváth (obaja Maď.), vylúčení: 3:5

Hádzanári Tatrana Prešov si vo svojom druhom vystúpení v D-skupine Európskej ligy EHF pripísali na konto prvý bod.

Na palubovke chorvátskeho tímu Sesvete Triglav remizovali 36:36, vyrovnávajúci gól strelil v samom závere Josef Hozman.

Úradujúci slovenský majster najbližšie privíta švédsky IK Sävehof (13. októbra o 20.45 h).

Prešovčanom vyšiel začiatok zápasu a v úvodnej desaťminútovke si udržiavali dvojgólový náskok.

Domáci však postupne zlepšili obranu, začala im vychádzať streľba zo stredných vzdialeností a v 20. minúte už viedli 13:10.

Do kabín odchádzal Triglav s jednogólovým náskokom 19:18. Úvod druhého polčasu patril domácim, ktorí si vypracovali štvorgólový náskok.

Prešovčania nezložili zbrane a v 53. minúte vďaka úspešnej streľbe Mitala s Bogdaničom vyrovnali na 33:33.

V dramatickom závere poslal Hrčak domácich do vedenia 36:35, no Hozman zároveň s klaksónom zariadil Prešovčanom remízu.

Tabuľka skupiny D

Hádzaná

Hádzaná

    Tim Jenko Bogdanič (Prešov) strieľa na bránu
    Tim Jenko Bogdanič (Prešov) strieľa na bránu
    Vyrovnaný zápas do posledných sekúnd. Prešov v Chorvátsku vybojoval remízu
    ut 23:07
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