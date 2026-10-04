Holandský tím chcel v odvete zabojovať o postup. Šaľa predviedla obrat a je v treťom kole

Na snímke zľava Katarína Pócsíková (Šaľa) a Tess Knapová (Quintus) v odvete 2. kola Európskeho pohára EHF v hádzanej žien.
Na snímke zľava Katarína Pócsíková (Šaľa) a Tess Knapová (Quintus) v odvete 2. kola Európskeho pohára EHF v hádzanej žien. (Autor: TASR)
TASR|4. okt 2026 o 19:45
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Strelecky Šaľu potiahla opäť najmä Vargová s ôsmimi presnými zásahmi.

Drive in Units Quintus - HK Slovan Duslo Šaľa 26:29 (11:13)

Najviac gólov: Boetersová 8, Datthijnová 3 - Vargová 8, Csernyánszka a Bujnochová po 4.

Rozhodovali: Lošak, Šnyt (obaja Ukr.), vylúčenia: 6:2, 7m hody: 2/2 - 4/3

/prvý zápas 26:35, postúpila Šaľa/

Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa zvíťazili aj v nedeľnom odvetnom zápase 2. kola Európskeho pohára EHF nad holandským tímom Drive in Units Quintus 29:26.

V sobotnom prvom stretnutí triumfovali 35:26 a suverénne tak postúpili do 3. kola. Oba duely sa po dohode klubov hrali v Šali.

Holandský tím mal v odvete neľahkú úlohu zmazať deväťgólové manko z prvého duelu a v úvode bol aktívnejší.

Šaľa však postupne získala zápas pod kontrolu. V prvom polčase otočila skóre a do kabín išla s náskokom 13:11.

Po zmene strán Quintus viedol už 26:22, ale Šaľa sedemgólovou šnúrou preklopila duel na svoju stranu a bez väčších problémov si zabezpečila účasť v ďalšej fáze súťaže.

Strelecky Šaľu potiahla opäť najmä Diana Mária Vargová s ôsmimi presnými zásahmi.

Žreb 3. kola Európskeho pohára EHF sa uskutoční 13. októbra. Zápasy tretieho kola sú na programe počas víkendov 7.–8. a 14.–15. novembra.

Hádzaná

Hádzaná

    Na snímke zľava Katarína Pócsíková (Šaľa) a Tess Knapová (Quintus) v odvete 2. kola Európskeho pohára EHF v hádzanej žien.
    Na snímke zľava Katarína Pócsíková (Šaľa) a Tess Knapová (Quintus) v odvete 2. kola Európskeho pohára EHF v hádzanej žien.
    Holandský tím chcel v odvete zabojovať o postup. Šaľa predviedla obrat a je v treťom kole
    dnes 19:45
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