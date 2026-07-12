Päťnásobný majster Slovenska opúšťa Prešov. Skúsený Kubánec posilní konkurenta z extraligy

Na snímke vľavo Pavel Caballero Hernandéz (Prešov).
Na snímke vľavo Pavel Caballero Hernandéz (Prešov). (Autor: TASR)
TASR|12. júl 2026 o 21:36
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Tridsaťštyriročný Kubánec je iba druhým hráčom z Kuby v histórii najvyššej slovenskej hádzanárskej súťaže.

Hádzanári MŠK Považská Bystrica angažovali kubánskeho reprezentanta Pavla Caballera Hernandeza.

Tridsaťštyriročný univerzál prichádza z Tatrana Prešov, s ktorým počas šiestich sezón získal päť titulov majstra Slovenska a štyrikrát triumfoval v Slovenskom pohári.

Klub o tom informoval na svojom webe.

Hernandez prišiel do Prešova pred sezónou 2020/2021 z portugalského Sporting Clube da Horta a okamžite sa zaradil medzi opory Tatrana.

V slovenskej extralige odohral 162 zápasov, v ktorých nastrieľal 588 gólov. Ďalších 161 presných zásahov pridal v 42 dueloch európskych pohárových súťaží.

Skúsený Kubánec je využiteľný na viacerých postoch spojkovej formácie a patrí aj medzi spoľahlivých exekútorov sedemmetrových hodov.

„Príchod Hernandeza je pre nás výbornou správou. Sľubujeme si od neho veľa. Nielen kvalitu a skúsenosti do obrany, ktorú potrebujeme ako soľ, ale aj do útoku, v ktorom je schopný hrať na každej pozícii.

V posledných rokoch to dokázal aj v zápasoch proti nám, keď bol neraz jazýčkom na váhach. Verím, že do našej šatne prinesie víťaznú mentalitu a že aj s naším mužstvom bude chcieť ešte niečo dokázať,“ uviedol tréner Považskej Bystrice Václav Straka.

Rodák z kubánskeho mesta Matanzas je iba druhým hráčom z Kuby, ktorý pôsobil v najvyššej slovenskej hádzanárskej súťaži. Pred ním obliekal dres Tatrana aj jeho krajan Yosdany Rios Ballard.

Hádzaná

Hádzaná

    Na snímke vľavo Pavel Caballero Hernandéz (Prešov).
    Na snímke vľavo Pavel Caballero Hernandéz (Prešov).
    Päťnásobný majster Slovenska opúšťa Prešov. Skúsený Kubánec posilní konkurenta z extraligy
    dnes 21:36
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