Päťnásobný majster Slovenska opúšťa Prešov. Skúsený Kubánec posilní konkurenta z extraligy

Hádzanári MŠK Považská Bystrica angažovali kubánskeho reprezentanta Pavla Caballera Hernandeza.
Tridsaťštyriročný univerzál prichádza z Tatrana Prešov, s ktorým počas šiestich sezón získal päť titulov majstra Slovenska a štyrikrát triumfoval v Slovenskom pohári.
Klub o tom informoval na svojom webe.
Hernandez prišiel do Prešova pred sezónou 2020/2021 z portugalského Sporting Clube da Horta a okamžite sa zaradil medzi opory Tatrana.
V slovenskej extralige odohral 162 zápasov, v ktorých nastrieľal 588 gólov. Ďalších 161 presných zásahov pridal v 42 dueloch európskych pohárových súťaží.
Skúsený Kubánec je využiteľný na viacerých postoch spojkovej formácie a patrí aj medzi spoľahlivých exekútorov sedemmetrových hodov.
„Príchod Hernandeza je pre nás výbornou správou. Sľubujeme si od neho veľa. Nielen kvalitu a skúsenosti do obrany, ktorú potrebujeme ako soľ, ale aj do útoku, v ktorom je schopný hrať na každej pozícii.
V posledných rokoch to dokázal aj v zápasoch proti nám, keď bol neraz jazýčkom na váhach. Verím, že do našej šatne prinesie víťaznú mentalitu a že aj s naším mužstvom bude chcieť ešte niečo dokázať,“ uviedol tréner Považskej Bystrice Václav Straka.
Rodák z kubánskeho mesta Matanzas je iba druhým hráčom z Kuby, ktorý pôsobil v najvyššej slovenskej hádzanárskej súťaži. Pred ním obliekal dres Tatrana aj jeho krajan Yosdany Rios Ballard.