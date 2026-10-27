Považská Bystrica vycestuje do Srbska. V Európskom pohári spoznala súpera

Hádzanári MŠK Považská Bystrica sa v 3. kole Európskeho pohára EHF stretnú so srbským klubom HC Vojvodina Novi Sad.
Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF) vo Viedni. Slovenský zástupca začne dvojzápas na palubovke súpera 21./22. novembra a odvetu odohrá doma 28. alebo 29. novembra.
Považská Bystrica figurovala pred žrebom v druhom koši medzi 16 tímami. Jej súper vzišiel z prvého koša, v ktorom sa nachádzali aj obhajca prvenstva GRK Ohrid zo Severného Macedónska, grécke kluby Olympiakos a PAOK či česká Dukla Praha.
Do 3. kola postúpilo celkovo 32 tímov z 24 krajín. Grécko a Slovinsko majú v súťaži po troch zástupcoch, Severné Macedónsko, Rumunsko, Srbsko a Švajčiarsko po dvoch.
Zverenci trénera Václava Straku sa do 3. kola prebojovali cez grécky GS Drama 1986. V prvom stretnutí na palubovke súpera prehrali tesne 30:31, no v domácej odvete triumfovali 34:27.
Druhý slovenský zástupca HK Bojnice vypadol v 2. kole s rakúskym roomz JAGS Vöslau po prehrách 23:27 a 22:27.
Vojvodina sa do 3. kola dostala cez izraelský Maccabi Rishon Le Zion. V prvom stretnutí prehrala 31:32, no v odvete triumfovala 36:32.
Oba zápasy sa odohrali v Novom Sade. V srbskej najvyššej súťaži patrí Vojvodine po siedmich kolách tretia priečka s 12 bodmi a bilanciou šesť víťazstiev a jedna prehra. Na vedúci Partizan Belehrad stráca dva body.
Šestnásť víťazov dvojzápasov 3. kola postúpi do osemfinále EP EHF, ktoré sa bude hrať vo februári 2027.
Žreb 3. kola Európskeho pohára EHF hádzanárov
HC Vojvodina Novi Sad - MŠK POVAŽSKÁ BYSTRICA
(prvé zápasy 21./22. novembra, odvety 28./29. novembra)