Európsky pohár EHF - odveta 3. kola
MŠK Považská Bystrica - HC Vojvodina Novi Sad 30:28 (17:15)
Najviac gólov: Péchy 10, Hernandez Caballero 9, Hlinka 5 - Srdanovič, Radovič a Milič po 6
Rozhodovali: Korja a Metsämäki (obaja Fín.)
Vylúčení: 6:2, ČK: 16. Mileta (Vojvodina), 7 m hody: 5/5 - 3/2
Diváci: 1100
/prvý zápas 23:34, postúpila Vojvodina/
Hádzanári Považskej Bystrice sa nepozrú do osemfinále Európskeho pohára EHF.
V nedeľňajšej odvete 3. kola síce zdolali srbského súpera HC Vojvodina Novi Sad 30:28, ale prvý zápas prehrali 23:34.
Domáci v úvode otočili skóre vo svoj prospech a následne si udržiavali tesný náskok.
Po polčase viedli o dva góly (17:15) a s blížiacim sa záverom hostia viackrát vyrovnali, ale slovenský zástupca napokon strhol víťazstvo v odvete na svoju stranu.