Európskeho pohára EHF - prvý zápas 3. kola
HC Vojvodina Novi Sad - MŠK Považská Bystrica 34:23 (17:11)
Najviac gólov: Srdanovič 8, Predovič 6, Milič a Mileta po 5 - Macháč 7, Péchy 4, Duriš, Hlinka a Hernandez Caballero po 3
Rozhodovali: Dojčinov a Gorecov (obaja Bulh.), vylúčení: 1:3, ŽK: Čabrilo - Hernandez Caballero, 7 m hody: 3/3 - 1/0
Diváci: 600
Hádzanári Považskej Bystrice sa s najväčšou pravdepodobnosťou nepozrú do osemfinále Európskeho pohára EHF.
V sobotňajšom prvom zápase 3. kola prehrali na palubovke srbského HC Vojvodina Novi Sad 23:34. Domácu odvetu odohrajú o týždeň v nedeľu o 17.00 h.
Domáci sa ujali vedenia hneď v úvode stretnutia a slovenský zástupca zakaždým len doháňal manko. Prvý polčas napokon prehral o šesť gólov.
Po zmene strán sa Považskobystričania snažili stenčiť rozdiel, ale srbské mužstvo si postupne zvyšovalo náskok a napokon triumfovalo o jedenásť gólov.