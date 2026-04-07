Slovenky chcú zmazať nulu na svojom konte. Tréner Beňadik: Najväčšia šanca

Slovenské hádzanárky v tomto týždni uzavrú svoje účinkovanie v EHF Euro Cupe, určenom pre národné tímy s istou účasťou na ME 2026.
Zverenky trénera Jana Beňadika zatiaľ v štyroch dueloch nezískali ani bod, vylepšiť bilanciu si budú chcieť v stredu v súboji s Poľskom v Šali (18.00 h). Súťaž ukončia v nedeľu zápasom s lídrom 1. skupiny Nórskom v Kristiansande.
Práve v domácom dueli s Poľskom vidí kouč Beňadik najväčšiu príležitosť zmazať nulu na konte tímu. Jeho zverenky predtým prehrali v Poľsku 20:28, v Bratislave s topfavoritom skupiny Nórskom 19:31 a potom dvakrát s Rumunskom - 26:32 doma a 19:32 vonku.
Sú to všetko extrémne silné tímy
„Pre nás sú to všetko extrémne silné tímy a Poľky sú pre nás výzva v tom, že práve v domácom zápase s nimi je najväčšia šanca na zisk nejakých bodov v skupine,“ verí Beňadik pred stredajším stretnutím. Jeho ekipa potom pocestuje ešte na sever Európy.
„V Nórsku budeme chcieť odohrať dobrý zápas a z našej strany ukázať čo najväčšiu kvalitu. Uvidíme, na čo to bude stačiť.“
Slovenky mali zraz na Veľkonočnú nedeľu a v Šamoríne absolvoval pondelkový tréning kompletný 19-členný káder. Nechýbala ani 18-ročná debutantka v národnom tíme Barbora Sabovová z Iuventy Michalovce.
Po zranení sú späť v kádri ďalšie spojky
„Výkonmi v Michalovciach si nomináciu zaslúžila. V uplynulých zápasoch dokázala, že má hernú kvalitu a bola aj gólová. Myslím, si že bola jedna z najlepších hráčok svojho družstva aj v takomto mladom veku.
Barboru poznáme už z mládežníckych reprezentácií, sledovali sme ju a ona presne vie, čo od nej budeme chcieť,“ vysvetlil povolanie talentovanej strednej spojky tréner Beňadik.
Po zranení sú späť v kádri ďalšie spojky Tatiana Šutranová a Emma Anette Hudáková. Po dlhých dvoch rokoch sa do reprezentácie vrátila brankárka Alexandra Ivanycjová z nemeckého tímu SV Grün-Weiss Schwerin.
Program Euro Cupu
Streda 8. apríla: 18.00 h: Slovensko - Poľsko
Nedeľa 12. apríla: 18.00 h: Nórsko - Slovensko
Naposledy bola 32-ročná hráčka s tímom ešte v apríli 2024. „Hráme s Poľkami, chytala v Poľsku, takže aj v príprave na zápas môže pomôcť s poznatkami o hráčkach. Má teda osobnú skúsenosť, ktorú do toho môže priniesť.
Rozhodli sme sa, že ju opäť pozveme do národného tímu. Je to skúsená brankárka, máme vyrovnané trio na tomto poste a bude záležať aj od toho, ktorá z nich má aktuálne akú formu,“ zdôraznil Beňadik.
„Až keď som sa sem do národného tímu vrátila, tak som si uvedomila, ako veľmi mi to chýbalo,“ povedala Ivanycjová, ktorá si v Nemecku popri hádzanej našla aj prácu a pomáha ľuďom ako fyzioterapeutka.
„Som rada, že som naspäť a opäť môžem vidieť baby, sú tu aj niektoré nové mladučké, takže som sa musela s nimi zoznámiť. Viem, že sa odo mňa očakáva, že budem chytať a chytať dobre a že ukážem, čo viem. Hrať v reprezentácii je pre mňa nielen potešenie, ale aj pocta. Teší ma, že som dostala dôveru od trénerov.
Na Poľsko som zvedavá, čo sa u nich v tíme zmenilo, lebo som tam roky odohrala. Verím, že sa nám bude proti nim dariť. A Nórky, to je veľmi silný súper a musíme to zažiť a aj si to užiť.“
Kapitánka Kristína Pastorková si myslí, že napriek nepriaznivým výsledkom urobil národný tím v uplynulom období výkonnostný progres: „Podľa mňa sme urobili nejaký krok dopredu, keďže aj tie štatistiky ukazujú lepšie čísla.
Nie vždy aj tie výsledky, čo ma mrzí, ale verím, že sa aj toto zmení. Určite sme odohrali v Euro Cupe kvalitné zápasy, teraz nás čakajú dva úplne odlišné tímy. Poľky sú určite hrateľnejšie ako Nórky. Verím, že sa nám proti nim podarí získať body, ale musíme hlavne začať veľmi dobrou obranou, keďže nemáme naozaj nejaké extra úderné spojky.
Takže ťahať to cez protiútoky a dávať jednoduché góly. V Šali je jedna z najlepších hál na Slovensku, mne osobne sa tam hrá dobre. Predpokladám, že bude aj veľa divákov ako vždy, takže vytvoria dobrú atmosféru.“
Slovenky, ktoré sa pripravujú na decembrové domáce ME, už stratili šancu na postup do semifinále Euro Cupu. Po štvrtom kole sú s nulou na konte na poslednej štvrtej priečke tabuľky.
Ďalej pôjdu iba prvé dva tímy, istotu už majú úradujúce svetové i európske šampiónky a olympijské víťazky z Nórska.
Nominácia Slovenska
Brankárky: Iryna Jablonská (MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa), Alexandra Ivanycjová (SV Grün-Weiss Schwerin/Nem.)
Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.)
Spojky: Diana Mária Vargová, Karin Bujnochová, Erika Rajnohová, Olívia Ščípová (všetky HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Lanczová (MTK Budapeśť./Maď.), Tatiana Šutranová (RK Lokomotiva Záhreb/Chorv.), Emma Anette Hudáková (Myora-Budaörs Handball/Maď.), Barbora Sabovová (MŠK Iuventa Michalovce)
Krídelníčky: Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa), Monika Pénzesová (HC DAC Dunajská Streda), Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Natália Dmytrenková (JKS SAN Jaroslaw/Poľ.), Eszter Lengyelová (Komáromi VSE/maď.), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa)