Iuventa nedala izraelskému súperovi šancu. V Európskom pohári je medzi najlepšími šestnástimi

Na snímke zľava Juliana Costa Pereirová (Michalovce), Chryscina Skrypaková a Daniella Gargojevičová (Bnot-Herzliya) v zápase odvety 3. kola Európskeho pohára EHF v hádzanej žien.
Na snímke zľava Juliana Costa Pereirová (Michalovce), Chryscina Skrypaková a Daniella Gargojevičová (Bnot-Herzliya) v zápase odvety 3. kola Európskeho pohára EHF v hádzanej žien. (Autor: TASR)
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TASR|15. nov 2026 o 19:44
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Po dohode klubov sa duel odohral v michalovskej aréne.

Európsky pohár EHF žien

Odvetný zápas 3. kola:

MŠK Iuventa Michalovce - Bnot Herzliya HC 35:27 (17:17)

Najviac gólov: Sabovová 7, Costová Pereirová 5, Biegerová, Minovská, Koloďuková a Dukoská po 4 - Machmallová 11, Dragojevičová 6, Ulzariová 5.

Rozhodovali: Petrovič, Zrničová (obaja Srb.)

Vylúčené: 4:4, 7 m hody: 5/5 - 5/4.

/prvý zápas: 37:21, Michalovce postúpili do osemfinále/

Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce postúpili do osemfinále Európskeho pohára EHF. V nedeľňajšom odvetnom zápase 3. kola zdolali doma izraelský tím Bnot Herzliya HC 35:27.

V úvodnom sobotňajšom dueli deklasovali svojho súpera 37:21. Zemplínčanky v ňom figurovali v pozícii hosťujúceho družstva, no po dohode klubov sa duel odohral v michalovskej aréne. 

Zverenkám trénera Marka Dobrkoviča vyšiel úvod odvety a v 15. minúte viedli 13:6. Hostky však v druhej polovici prvého polčasu manko zmazali a do kabín odchádzali oba tímy za nerozhodného stavu 17:17.

VIDEO: Reakcie po postupe Michaloviec

Na začiatku druhého dejstva si Michalovčanky vytvorili šesťgólový náskok 26:20 a duel s prehľadom dotiahli do víťazného konca.

Najlepšou strelkyňou Iuventy bola Barbora Sabovová so siedmimi gólmi.

Osemfinále je na programe v januári 2027, žreb sa uskutoční v utorok vo Viedni. Michalovčanky ako finalistky uplynulého ročníka súťaže nasadili priamo do 3. kola.

V predchádzajúcich štyroch sezónach sa zakaždým prebojovali minimálne do semifinále. S izraelským súperom sa stretli v pohárovej Európe aj pred trinástimi rokmi, keď rovnako v domácom dvojzápase triumfovali 40:28 a 41:17.

Hlas po zápase

Iryna Kompaniietsová, hráčka Michaloviec: „Ešte je na palubovke vidieť, že si zvykáme na nový systém. Tréner chce zrýchliť tú hádzanú, nehráme nič komplikované. Snažíme sa čo najviac hrať jedna na jednu a otvoriť spoluhráčke priestor. Myslím si, že v každom zápase bude na našej strane viac kvalitných kombinácií." 

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanárky Dunajskej Stredy.
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