Slovenky v kvalifikácii prehrali všetko, padli aj na záver v Maďarsku

Jorge Dueňas, tréner SR: "Myslím si, že sme dnes odohrali dobrý zápas. V prvom polčase sme ale v defenzíve v niektorých situáciách stratili koncentráciu. V útoku sme urobili niekoľko hlúpych chýb. V druhom polčase sme zlepšili obranu, dlho nám nedokázali dať gól. Opäť sme ale nedokázali dať góly z vyložených šancí. Proti veľmi kvalitnému súperovi sme však ukázali dobrú hru. Musíme sa o dosť zlepšiť, máme šancu sa rozvíjať v budúcnosti."

Karin Bujnochová, reprezentantka SR: "Dojem z tohto zápasu bol lepší, ako zo zápasu so Španielkami. Veľmi dobre zachytala Medveďová, to nám pomohlo v obrane. Nepremenili sme pár čistých šancí zo šestky a to bol asi najväčší rozdiel. Sme pod novým trénerom, máme iný systém, na ktorom pracujeme, čo potrebuje svoj čas."