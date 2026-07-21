Neobvyklá krádež trofeje. Sériový zlodej ju schoval do pivnice, ukradol aj takmer tisíce eur

Šéf hádzanárskeho klubu Füchse Berlín Bob Hanning už niekoľko mesiacov premýšľa nad tým, prečo niekto ukradol trofej a potom ju schoval v suteréne haly.
Trestný súd vyšetruje celý incident, pričom sa našiel páchateľ neobvyklej krádeže. Obvinený je 42-ročný Oliver H. (42) zo štvrte Friedrichshain na východe nemeckého hlavného mesta.
Verejný zástupca Andreas Pritzel ho obviňuje z krádeže s priťažujúcimi okolnosťami, počítačového podvodu a jazdy bez vodičského preukazu.
Hanning videl zlodeja po prvýkrát, približne sedem mesiacov po zmiznutí majstrovskej trofeje zo sezóny 2024/25.
Muža tiež vinia za ulúpenie cifry vo výške 8 200 eur, no tá nebola jediná. Druhá čiastka bola ešte vyššia a to konkrétne 16 100 eur - ukrátil ním spomenutý klub Füchse Berlín.
Obvinený si za posledných 20 rokov opakovane odpykával tresty odňatia slobody za krádež. Najskôr využil právo mlčať, pretože chcel prehodnotiť ponuku súdu na dohodu o vine a treste (6 až 8 rokov väzenia s úplným priznaním).
Jeho právnik Christian Wowra najprv prečítal vyhlásenie o jeho ťažkom detstve - údajne bol nútene adoptovaný ako dieťa vo Východnom Nemecku.
"Toto nemá byť výhovorkou, ale neistota ohľadom môjho pôvodu - nedostatok jasnej identity, bola vždy záťažou," znelo jedno z vyjadrení v mene klienta podľa webu bild.de.
Pred sériou krádeží (2023 až 2026) týkajúcich sa majstrovskej trofeje sa stretol s Lilly (ukrajinskou utečenkyňou so synom) a oženil sa s ňou. Žene nemohol ponúknuť to, čo chcel, tak ju oklamal ohľadom pôvodu peňazí.
"Najprv som jej len chcel dať darček, chcel som ešte raz použiť svoje zručnosti a staré metódy a vyberal som si obchody, kde by si nič nevšimli, alebo až oveľa neskôr. Priznávam sa ku všetkým zločinom, nič nepopieram a nemám v úmysle vyhnúť sa trestu," dodal sériový zlodej.
Trofej ukradol, lebo si chcel z klubu vystreliť. Nemal v úmysle nechať si ju. "Som rád, že konečne mám odpoveď a že je jasné, ako bola trofej ukradnutá, prečo nezmizla a objavila sa v pivnici.
Jediná nevýhoda je, že ukradnuté peniaze (spolu 24 300 eur) už neuvidíme," dodal Hanning z Füchse Berlín.
Bez kamery by muža pravdepodobne nechytili. Po prvej krádeži v septembri 2025 účtovník nainštaloval do elektrickej zásuvky minikameru. Tieto videozáznamy viedli k zatknutiu páchateľa, ktorý medzi rokmi 2023 až 2026 spáchal až 25 vlámaní.