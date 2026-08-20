Slovenskí hádzanári vstupujú do novej éry. Reprezentáciu povedie dvojica trénerov

Slovenskú hádzanársku reprezentáciu mužov bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip, Ľuboš Hudák.
Slovenský zväz hádzanej (SZH) im ponúkol spoluprácu na päť rokov.
Česko-slovenské duo nahradilo Španiela Fernanda Guricha, ktorý trénoval Slovákov od júla 2022 a na lavičke skončil po neúspešnej kvalifikácii MS 2027.
„Ján Filip a Ľuboš Hudák sú obaja veľké hádzanárske osobnosti československej histórie i éry samostatnosti. Získavame trénerov, ktorí majú aj obrovské hráčske skúsenosti.
Na strane Jána Filipa sú to aj veľké medzinárodné skúsenosti s vedením zahraničných klubov, ale aj viac ako šesťročná skúsenosť z vedenia českého reprezentačného tímu spolu s Adamom Kubešom, takisto v trénerskej dvojici.
U Ľuba Hudáka je to predovšetkým detailná znalosť slovenského prostredia, pôsobil vo viacerých kluboch, má znalosť hráčov i trénerov a celkovo nám zapadá do toho súkolia.
Verím, že budú obaja úspešní a tešíme sa na túto spoluprácu,“ vysvetlil výber dvojice trénerov na štvrtkovej tlačovej konferencii prezident SZH Jaroslav Holeša.