Slovenky čaká súper z Ázie. V nominácii aj najlepšia strelkyňa MOL ligy

BRATISLAVA. Slovenské hádzanárky sa od pondelka 17. novembra budú v Šamoríne pripravovať na dve medzištátne stretnutia proti Číňankám.
Družstvo z Ázie sa pripravuje na MS, šampionát štartuje o 14 dní v Nemecku a Holandsku. Tréner reprezentácie SR Jan Beňadik nominoval na dva zápasy 18 hráčok.
Čína sa v základnej skupine predstaví proti finalistkám OH Paríž 2024 Francúzkam, súperkám Slovenska z EURO CUP-u Poľkám a Tunisankám.
Slovenské reprezentantky budú na šampionáte chýbať, keďže v baráži MS 2025 boli nad ich sily Švajčiarky.
Beňadik nominoval kvarteto brankárok, skúsenú dvojicu Yablonská – Furgaláková doplnia dve mladšie – Jakubíková s Tomovčíkovou.
Na pozíciu pivotiek povolal Györiovú s Pastorkovou, druhá menovaná je s 50 gólmi momentálne najlepšou slovenskou kanonierkou v MOL lige.
Nominácia Slovenska
Brankárky: Iryna Yablonska, Barbora Jakubíková (MŠK Iuventa Michalovce), Simona Tomovčíková (HC DAC Dunajská Streda), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa),
Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.),
Spojky: Adriana Holejová (JDA Dijon/Fr.), Emma Anette Hudáková (Moyra-Budaörs Handball/Maď.), Barbora Lancz (MTK Budapest/Maď.), Olívia Ščípová, Diana Mária Vargová, Karin Bujnochová (HK Slovan Duslo Šaľa), Dorota Bačenková, Alena Dvorščáková (MŠK Iuventa Michalovce),
Krídelníčky: Monika Pénzes (HC DAC Dunajská Streda), Emma Lukáčová (MŠK Iuventa Michalovce), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa), Nataliia Dmytrenkovová (SPR Sośnica Gliwice/Poľ.).