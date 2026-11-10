Slovensko má dvojmetrový supertalent. Žiaril proti veľmoci, v jeho veku to nedokázal nik

Keď sa postavil proti nemeckým brankárom, nemal dôvod na ostych. Mal iba osemnásť rokov, na konte prvé reprezentačné štarty a pred sebou hádzanársku veľmoc.
Výsledok? Osem gólov. Viac ich v slovenskom drese nestrelil nikto. Jakub Valent sa v Prešove predstavil spôsobom, ktorý sa nedá odbiť ako náhodný záblesk mladíckej odvahy.
V jeho veku v drese Slovenska nikto takto strelecky nezažiaril. A už vôbec nie proti súperovi najvyššej svetovej kvality. O to pozoruhodnejšie je, že išlo o jeho prvé zápasy v národnom tíme.
Meria takmer dva metre, hrá na spojke a má niečo, čo sa nedá naučiť za pár tréningov. Strelecký inštinkt, sebavedomie a schopnosť presadiť sa aj proti súperom, pred ktorými majú rešpekt podstatne skúsenejší hráči.
Slovenská hádzaná má osemnásťročný prísľub. A možno oveľa viac než to. Valent totiž neprišiel do reprezentácie iba nazbierať skúsenosti. Prišiel a okamžite začal strieľať góly.
Osem gólov proti olympijským medailistom
Slovensko vstúpilo do kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2028 dvoma prehrami. Najskôr neuspelo proti Taliansku, potom na domácej palubovke v Tatran Handball Aréne v Prešove podľahlo favorizovanému Nemecku vysoko 27:39.
Výsledok nebol prekvapením. Slovenská hádzaná neprežíva dobre obdobie, už dávno nepatrí medzi elitu. Skôr upadá.
Nemecko je svetová hádzanárska veľmoc, strieborný medailista z olympijských hier v Paríži 2024. Bundesliga, v ktorej pôsobia jeho najlepší hráči, je považovaná za najlepšiu klubovú súťaž sveta.
Pre osemnásťročného Valenta to však nebola prekážka, pred ktorou by cúvol. Proti Taliansku strelil päť gólov, proti Nemcom pridal osem. V oboch svojich prvých reprezentačných zápasoch tak ukázal, že sa dokáže presadiť aj na najvyššej úrovni.
V Prešove bol najlepším strelcom Slovenska. Takmer dvojmetrový mladík sa nestrácal v konfrontácii s hráčmi, ktorí pravidelne nastupujú v jednej z najlepších líg sveta. Práve naopak, nebál sa zakončovať a zobral na seba zodpovednosť.
Dávali sa iba dokopy
„Vedeli sme, proti komu ideme hrať. Je to svetová špička, kdežto my sme spolu len týždeň a pol a dávame sa poriadne dokopy. Ale myslím, že tú energiu a nasadenie, o ktorej sme hovorili, že tá koncentrácia a disciplína, na ktorých musíme pracovať, tak to sme splnili,“ konštatoval Valent, ktorý je benjamínkom reprezentácie.
VIDEO: Rozhovor s Jakubom Valentom
Na jeho slovách je sympatická aj pokora. Osem gólov proti Nemecku by mnohým mladíkom stúplo do hlavy. Valent si však predovšetkým uvedomoval, proti komu nastúpil a akú príležitosť dostal.
„Je to neuveriteľný pocit zahrať si proti takejto svetovej špičke. Hádzať na brankárov, ktorí chytajú v Bundeslige a patria medzi najlepších vo svojich ligách, je niečo výnimočné. A keď sa mi podarilo dať osem gólov, bol to naozaj výborný pocit. Asi si stiahnem tie videá a budem si ich dookola pozerať, aby som sa trochu pousmial. Ale som veľmi spokojný,“ tešila sa prešovská spojka, cituje ho klubová stránka.
Príležitosti od reprezentačných trénerov si váži a snaží sa ich naplno využiť. V jeho veku je už samotná možnosť nastúpiť proti takému súperovi mimoriadna. Keď však k tomu pridá osem gólov, vzniká príbeh, ktorý si zaslúži pozornosť.
V šestnástich medzi mužmi
Osem gólov proti Nemecku nebolo dielom náhody. Valent na seba upozorňoval už dávno pred reprezentačnou premiérou. V najvyššej slovenskej súťaži debutoval ako šestnásťročný v drese Topoľčian. Už vtedy bol streleckým lídrom a dokázal nastrieľať v jednom zápase aj deväť gólov.
To je na hráča v takom veku mimoriadna vizitka. Zatiaľ čo jeho rovesníci sa ešte len učia presadzovať v mládežníckych kategóriách, on zbieral skúsenosti medzi dospelými.
Jeho výška, strelecké schopnosti a predovšetkým odvaha v zakončení vytvárajú kombináciu, ktorá sa v slovenskej hádzanej neobjavuje každý deň. Ešte dôležitejšie je, že Valent už teraz dokáže svoje predpoklady premieňať na konkrétne výkony.
Rodinná tradícia aj rovnaká prezývka
V prípade Valenta nejde o náhodné stretnutie s hádzanou. K tomuto športu mal blízko od detstva.
Jeho starý otec Jozef bol hádzanárskym funkcionárom v Topoľčanoch.
Jakub Valent sa narodil v jednej z parížskych častí. Práve tam v tom čase hrával jeho otec Martin, bývalý reprezentant Slovenska, ktorý si počas kariéry vyskúšal aj zahraničné angažmány v Rakúsku, Švajčiarsku a Francúzsku.
Bol osobnosťou v drese majstrovských Topoľčian aj Košíc. Dnes vedie ako tréner hádzanárov HK Agro Topoľčany.
Hádzanárska tradícia pokračuje aj v ďalšej generácii. Jakubov starší brat Samuel (25 r.) pôsobí v Česku - HCB Karviná - a takisto je reprezentantom. Aj on nastúpil aj v zápase proti Nemecku, vlani bol najlepším strelcom slovenskej ligy.
V rodine majú dokonca všetci rovnakú prezývku: Čučo.
Jakub tak vyrastal v prostredí, v ktorom hádzaná nebola iba koníčkom, ale prirodzenou súčasťou života. Mal možnosť pozorovať, ako vyzerá vrcholový šport, a čerpať zo skúseností otca, ktorý si prešiel reprezentáciou aj zahraničnými angažmánmi.
Tatran si poistil výnimočný talent na štyri roky
O Valenta bol záujem aj v iných kluboch. Napokon si vybral Tatran Prešov, s ktorým vlani podpísal štvorročnú zmluvu. Vedenie najúspešnejšieho slovenského klubu si od neho veľa sľubuje.
„Jakub je aktuálne najväčší talent slovenskej hádzanej. Sme veľmi radi, že napriek viacerým ponukám sa napokon rozhodol pre Tatran Prešov.
Od jeho príchodu si veľa sľubujeme a veríme, že v najlepšom slovenskom tíme naplno rozvinie svoj potenciál,“ uviedol pri podpise štvorročnej zmluvy majiteľ prešovského Tatrana Miloslav Chmeliar.
Jakub Valent verí, že aj v prvom tíme Prešova dostane viacej príležitostí. Doteraz to tak neplatilo.