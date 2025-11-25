Hádzanári Prešova skončia v európskej súťaži poslední, prehrali aj piaty zápas

Hádzanári Tatrana Prešov
Hádzanári Tatrana Prešov (Autor: TASR)
25. nov 2025 o 20:27
Tatran neudržal vedenie po polčase.

Európska liga EHF - skupina G, 4. kolo

IK Sävehof - Tatran Prešov 33:28 (15:16)

Najviac gólov: Persson 11, Durlanu 5, Grötta 4 - Dobrkovič 8, Bogdanič 6, Hernandez 4

Rozhodcovia: Stark a Stefan (obaja Rum.), vylúčení: 4:5, 7m hody: 6/6 - 6/8.

Hádzanári Tatrana Prešov neuspeli vo svojom piatom vystúpení v skupinovej fáze Európskej ligy EHF.

Na palubovke švédskeho IK Sävehof prehrali 28:33 a na konte tak majú stále jediný bod. V G-skupine skončia s určitosťou na poslednom štvrtom mieste.

V priamom súboji o tretiu priečku slovenský majster prehrával v úvode o tri góly, ale dokázal sa rýchlo vzchopiť a po prvom polčase viedol tesne 16:15.

V druhom dejstve však Sävehof herne pridal a napokon si pripísal prvé víťazstvo do tabuľky.

Tatran naň stále čaká, boje v skupine zakončí pred vlastnými priaznivcami, 2. decembra privíta nemecký Hannover.

Tabuľka skupiny G

    Hádzanári Prešova skončia v európskej súťaži poslední, prehrali aj piaty zápas
dnes 20:27
    dnes 20:27
