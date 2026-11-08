Presvedčivá výhra v odvete. Šaľa oslavuje postup do osemfinále Európskeho pohára

Zľava Katarína Pócsíková (Šaľa)
Zľava Katarína Pócsíková (Šaľa) (Autor: TASR)
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TASR|8. nov 2026 o 22:22
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Slovenský tím si hladko poradil so súperom z Faerských ostrovov.

Európsky pohár EHF žien - odveta 3. kola

HK Slovan Duslo Šaľa - VÍF Vestmanna 36:26 (16:16)

Najviac gólov: Holešová 8, Königová 6, Csernyánszky, Vargová a Bujnochová po 3 - Olsenová 7, Borgalídová 5, Hingebjergová a Sveinbjörnsdóttirová Poulsenová po 4

Rozhodovali: Genc Bujupi a Getoar Bujupi (obaja Kos.), vylúčené: 1:3, 7 m hody: 4/3 - 1/1

Diváci: 650

/prvý zápas: 29:24, postúpila Šaľa/

Hádzanárky Šale postúpili do osemfinále Európskeho pohára EHF.

V nedeľnej odvete 3. kola nadviazali na piatkové víťazstvo nad VÍF Vestmanna 29:24 a faerský tím zdolali aj druhýkrát 36:26.

Domáce hráčky mali dobrý vstup do stretnutia a udržiavali si jeden až dvojgólový náskok. Faerčanky im však dýchali na krk a do polčasu vyrovnali na 16:16.

Po prestávke sa misky váh striedavo preklápali na jednu či druhú stranu, až kým v 43. minúte nedala gól na priebežných 24:23 Katarína Pócsíková.

Šalianky si postupne budovali náskok a hosťujúcim hráčkam už nedovolili zmeniť priebeh. Oba zápasy sa po dohode klubov odohrali v Šali.

Šestnásť úspešných družstiev z 3. kola sa predstaví v osemfinále, ktoré je na programe v januári 2027.

V hre o postup sú zo slovenských zástupcov aj Dunajská Streda a vlaňajšie finalistky súťaže Michalovce.

Hádzaná

Hádzaná

    Zľava Katarína Pócsíková (Šaľa)
    Zľava Katarína Pócsíková (Šaľa)
    Presvedčivá výhra v odvete. Šaľa oslavuje postup do osemfinále Európskeho pohára
    dnes 22:22
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