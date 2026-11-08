Presvedčivá výhra v odvete. Šaľa oslavuje postup do osemfinále Európskeho pohára

Európsky pohár EHF žien - odveta 3. kola
HK Slovan Duslo Šaľa - VÍF Vestmanna 36:26 (16:16)
Najviac gólov: Holešová 8, Königová 6, Csernyánszky, Vargová a Bujnochová po 3 - Olsenová 7, Borgalídová 5, Hingebjergová a Sveinbjörnsdóttirová Poulsenová po 4
Rozhodovali: Genc Bujupi a Getoar Bujupi (obaja Kos.), vylúčené: 1:3, 7 m hody: 4/3 - 1/1
Diváci: 650
/prvý zápas: 29:24, postúpila Šaľa/
Hádzanárky Šale postúpili do osemfinále Európskeho pohára EHF.
V nedeľnej odvete 3. kola nadviazali na piatkové víťazstvo nad VÍF Vestmanna 29:24 a faerský tím zdolali aj druhýkrát 36:26.
Domáce hráčky mali dobrý vstup do stretnutia a udržiavali si jeden až dvojgólový náskok. Faerčanky im však dýchali na krk a do polčasu vyrovnali na 16:16.
Po prestávke sa misky váh striedavo preklápali na jednu či druhú stranu, až kým v 43. minúte nedala gól na priebežných 24:23 Katarína Pócsíková.
Šalianky si postupne budovali náskok a hosťujúcim hráčkam už nedovolili zmeniť priebeh. Oba zápasy sa po dohode klubov odohrali v Šali.
Šestnásť úspešných družstiev z 3. kola sa predstaví v osemfinále, ktoré je na programe v januári 2027.
V hre o postup sú zo slovenských zástupcov aj Dunajská Streda a vlaňajšie finalistky súťaže Michalovce.