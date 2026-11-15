Dunajská Streda nezaváhala ani v odvete. Pokračuje ďalej v Európskom pohári

Hádzanárky Dunajskej Stredy.
Hádzanárky Dunajskej Stredy. (Autor: HC DAC Dunajská Streda - HC DAC Dunaszerdahely)
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TASR|15. nov 2026 o 20:24
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Úradujúce vicemajsterky najvyššej slovenskej súťaže viedli od začiatku stretnutia.

Európsky pohár EHF žien

Odvetný zápas 3. kola:

HC DAC Dunajská Streda - JuRo Unirek VZV 42:32 (21:18)

Najviac gólov: Rédecsiová a Farkasová po 9, Élövá 7, Bánfaiová 5 - Van der Geestoová 7, van den Heeková 6, Staalová 5

Rozhodovali: Dupliová, Karpuščenková (obe Ukr.)

Vylúčené: 2:2, 7 m hody: 7/6 - 2/1

/prvý zápas: 35:26, Dunajská streda postúpila do osemfinále/

Hádzanárky Dunajskej Stredy postúpili do osemfinále Európskeho pohára EHF. V nedeľňajšom odvetnom zápase 3. kola zdolali na domácej palubovke holandský tím JuRo Unirek VZV 42:32. V prvom dueli uspeli 35:26. 

Úradujúce vicemajsterky najvyššej slovenskej súťaže viedli od začiatku stretnutia 6:3 a po prvom polčase odchádzali do kabín s trojgólovým náskokom 21:18.

Po zmene strán hráčky DAC kontrolovali vývoj duelu, udržiavali súperky na dištanc a odvetu suverénne dotiahli do úspešného konca, keď vyhrali dvojciferným rozdielom.

Najlepšími strelkyňami domáceho tímu boli Pollet Rédecsiová a Júlia Ágnes Farkasová s deviatimi zásahmi.

Šestnásť úspešných družstiev z 3. kola sa predstaví v osemfinále, ktoré je na programe v januári 2027.

Okrem Dunajskej Stredy postúpili v nedeľu medzi elitnú šestnástku aj Michalovčanky, vlaňajšie finalistky súťaže.

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanárky Dunajskej Stredy.
    Hádzanárky Dunajskej Stredy.
    Dunajská Streda nezaváhala ani v odvete. Pokračuje ďalej v Európskom pohári
    dnes 20:24
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