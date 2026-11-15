Dunajská Streda nezaváhala ani v odvete. Pokračuje ďalej v Európskom pohári

Európsky pohár EHF žien
Odvetný zápas 3. kola:
HC DAC Dunajská Streda - JuRo Unirek VZV 42:32 (21:18)
Najviac gólov: Rédecsiová a Farkasová po 9, Élövá 7, Bánfaiová 5 - Van der Geestoová 7, van den Heeková 6, Staalová 5
Rozhodovali: Dupliová, Karpuščenková (obe Ukr.)
Vylúčené: 2:2, 7 m hody: 7/6 - 2/1
/prvý zápas: 35:26, Dunajská streda postúpila do osemfinále/
Hádzanárky Dunajskej Stredy postúpili do osemfinále Európskeho pohára EHF. V nedeľňajšom odvetnom zápase 3. kola zdolali na domácej palubovke holandský tím JuRo Unirek VZV 42:32. V prvom dueli uspeli 35:26.
Úradujúce vicemajsterky najvyššej slovenskej súťaže viedli od začiatku stretnutia 6:3 a po prvom polčase odchádzali do kabín s trojgólovým náskokom 21:18.
Po zmene strán hráčky DAC kontrolovali vývoj duelu, udržiavali súperky na dištanc a odvetu suverénne dotiahli do úspešného konca, keď vyhrali dvojciferným rozdielom.
Najlepšími strelkyňami domáceho tímu boli Pollet Rédecsiová a Júlia Ágnes Farkasová s deviatimi zásahmi.
Šestnásť úspešných družstiev z 3. kola sa predstaví v osemfinále, ktoré je na programe v januári 2027.
Okrem Dunajskej Stredy postúpili v nedeľu medzi elitnú šestnástku aj Michalovčanky, vlaňajšie finalistky súťaže.