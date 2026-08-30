Víťazný vstup slovenského tímu v MOL lige. Nad súperom uspel o viac ako desať gólov

MOL liga - 1. kolo
HC DAC Dunajská Streda – Sokol Písek 41:29 (19:14)
Najviac gólov: Buričová 11, Jankulovská, Pastorková a Molnárová po 6 - Korešová 12/7, Holeňáková 5.
Rozhodcovia: Gabriš, Veselka, TH: 1/1 - 7/7, vylúčené: 2:2
Diváci: 189
Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda zvíťazili nad Sokol Písek 41:29 v nedeľňajšom zápase 1. kola Doprastav ligy.
Najvýraznejšie sa na ich triumfe podieľala Lara Buričová, ktorá strelila 11 gólov. Hostkám k lepšiemu výsledku nepomohlo ani 12 gólov Ivety Korešovej.