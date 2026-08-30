Víťazný vstup slovenského tímu v MOL lige. Nad súperom uspel o viac ako desať gólov

Hádzanárky Dunajskej Stredy.
Hádzanárky Dunajskej Stredy. (Autor: HC DAC Dunajská Streda - HC DAC Dunaszerdahely)
TASR|30. aug 2026 o 23:27
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Najvýraznejšie sa na ich triumfe podieľala Lara Buričová.

MOL liga - 1. kolo

HC DAC Dunajská Streda – Sokol Písek 41:29 (19:14)

Najviac gólov: Buričová 11, Jankulovská, Pastorková a Molnárová po 6 - Korešová 12/7, Holeňáková 5.

Rozhodcovia: Gabriš, Veselka, TH: 1/1 - 7/7, vylúčené: 2:2

Diváci: 189

Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda zvíťazili nad Sokol Písek 41:29 v nedeľňajšom zápase 1. kola Doprastav ligy.

Najvýraznejšie sa na ich triumfe podieľala Lara Buričová, ktorá strelila 11 gólov. Hostkám k lepšiemu výsledku nepomohlo ani 12 gólov Ivety Korešovej.

Tabuľka hádzanárskej MOL ligy

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanárky Dunajskej Stredy.
    Hádzanárky Dunajskej Stredy.
    Víťazný vstup slovenského tímu v MOL lige. Nad súperom uspel o viac ako desať gólov
    ne 23:27
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