Po úvodnej remíze prišla jasná výhra. DAC v Európskom pohári oslavuje postup

Vľavo s loptou Emma Boadová Coronadová (HC DAC) a vpravo Durdina Malovićová (Jomi PDO Salerno)
Vľavo s loptou Emma Boadová Coronadová (HC DAC) a vpravo Durdina Malovićová (Jomi PDO Salerno) (Autor: TASR)
TASR|10. okt 2026 o 19:22
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Dunajská Streda v druhom kole vyradila talianske Salerno.

Európsky pohár EHF žien - 2. kolo, odveta

HC DAC Dunajská Streda - Jomi PDO Salerno (Tal.) 32:25 (17:14)

Najviac gólov: Élőová 9, Buričová, Jankulovská a Farkasová po 4 - Severinová 9, Fabbová a Malovičová po 3. Rozhodovali: Ben Shoshanová a Iancu (obaja Izr.), vylúčené: 5:4, 7 m hody: 3/2 - 2/2.

/prvý zápas: 25:25, do 3. kola postúpila Dunajská Streda/

Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda postúpili do 3. kola Európskeho pohára EHF.

V sobotňajšej odvete 2. kola triumfovali doma nad hráčkami talianskeho Jomi PDO Salerno 32:25. Minulotýždňový prvý duel v Salerne sa skončil nerozhodne 25:25.

Dunajská Streda sa ujala vedenia ako prvá a Talianky doň nikdy nepustila.

Prvý polčas napokon vyhrala s trojgólovým náskokom, v priebehu druhého dokonca viedla aj o desať gólov. Najlepšou strelkyňou DAC bola Beatrix Élőová s deviatimi presnými zásahmi.

Zástupkyne Doprastav ligy sa meno nadchádzajúcich súperiek dozvedia po žrebe 13. októbra. Tretie kolo je na programe počas víkendov 7.-8. a 14.-15. novembra.

Hlasy po zápase

Viktor Debre, tréner Dunajskej Stredy: „Veľmi sa teším. V prvom zápase v Salerne sme museli doťahovať náskok súpera. Prehrávali sme aj o päť gólov, ale nakoniec sme remizovali. V odvete bolo všetko inak, všetko nám vychádzalo. Súviselo to s tým, že defenzíva bola vynikajúca a preto mohla Kitty bravúrne zachytať.“

Beatrix Élőová, hráčka Dunajskej Stredy: „Som veľmi šťastná. Sú to krásne emócie, dnes to jednoducho vyšlo. Viktor Debre vynikajúco pripravil tím po remíze 25:25. Vyšlo to vynikajúco, Salerno jednoducho nemalo nárok na úspech.“

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