Nikdy v histórii nepredali hráčku do tímu z Ligy majstrov. DAC má v novej sezóne najvyššie ambície

Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda opustí pred novým ročníkom Eliška Desortová, ktorá mieri do klubu účastníka Ligy majstrov.
Úradujúci šampión nadnárodnej česko-slovenskej ligy súťaže vstupuje do jubilejnej sezóny, keďže oslavuje desiate výročie svojho založenia.
„Nadchádzajúcu sezónu ovplyvní jedna významná skutočnosť – tento rok oslavujeme desiate výročie vzniku nášho klubu. Za ten čas sa udialo množstvo krásnych vecí, a to platí pre ženské družstvo aj mládež.
Za desať rokov sa ešte nestalo, aby nás v súvislosti s niektorou hráčkou oslovil klub, ktorý bude hrať Ligu majstrov. Dovoľte mi zatiaľ neprezradiť ani krajinu, ani názov klubu. Po vzájomnej dohode to oznámia budúci týždeň.
Môžem však prezradiť meno hráčky – je ňou Eliška Desortová,“ povedal na piatkovej tlačovej konferencii prezident klubu Zoltán Horváth.
Prvá hráčka do Ligy majstrov
Šéf HC DAC zdôraznil, že Desortová bola prvou hráčkou, ktorú HC DAC vykúpil spod zmluvy v Porube. Teraz bude zároveň prvou hráčkou, ktorú zmluvne vykúpi iný klub.
„Pri každej hráčke budeme postupovať rovnako, ak príde seriózny záujem z klubu hrajúceho Ligu majstrov. Je to dôležitý signál aj pre náš klub, že aj od nás vedie cesta do najväčších európskych tímov.
Neostáva nám nič iné, len jej poďakovať za všetky roky, ktoré u nás odohrala. Elišku si naši fanúšikovia veľmi obľúbili a pevne verím, že jej budú držať palce aj naďalej,“ dodal Horváth.
Na odchod Desortovej je klub pripravený posilnením kádra. Počas leta získal Angelu Jankulovskú zo Slavie Praha, Annu Kubálkovú z DHC Olomouc, chorvátsku reprezentantku Laru Burićovú z HC Lokomotiva Záhreb a na ročné hosťovanie angažoval maďarskú juniorskú reprezentantku Boglárku Lukácsovú.
„Ešte pred letom, keď sme netušili, že dôjde k takejto zmene v družstve, sme posilnili aj jej post. Na pozíciu ľavej spojky prichádza zo Slavie Praha Angela Jankulovská. Aj od tohto stola jej gratulujem k titulu českej majsterky.
Ide o 23-ročnú reprezentantku Severného Macedónska. Anna Kubálková prichádza z DHC Olomouc a je živým príkladom kvalitnej práce s mládežou v tomto klube. Veríme, že si z HC DAC bude pravidelne vysluhovať pozvánky do českej reprezentácie.
Chorvátska reprezentantka Lara Buričová prichádza z HC Lokomotiva Záhreb. Má skúsenosti z EHF Európskej ligy aj Ligy majstrov. S chorvátskou reprezentáciou štartovala na majstrovstvách Európy aj sveta.
Na brankársky post sme angažovali mladú maďarskú juniorskú reprezentantku Boglárku Lukácsovú, ktorá prichádza na ročné hosťovanie,“ opísal zmeny v kádri Horváth.
Chcú vyhrať všetko
Najvyššie ambície má HC DAC aj v novej sezóne. „Do sezóny vstupujeme s jednoznačným cieľom vyhrať všetko, čo sa bude dať.
Na druhej strane je to čoraz náročnejšie, pretože súperi sa na nás pripravujú oveľa dôkladnejšie. Aj my musíme pracovať ešte viac, aby sme boli naďalej úspešní.
Chceme získavať trofeje. Mrzí ma, že sme v minulej sezóne nezískali titul majstra Slovenska. To je pre nás veľká motivácia.
Naším cieľom je, aby sme boli čo najlepšie pripravení aj na záver sezóny. Čo sa týka nových hráčok, som s nimi veľmi spokojný,“ povedal tréner Viktor Debre.
Prioritou Európsky pohár
Na intenzívnu letnú prípravu upozornila aj kapitánka Kristína Pastorková: „Nálada v tíme je dobrá. Tvrdo pracujeme, pretože ostatné družstvá sa na nás pripravujú čoraz dôkladnejšie.
Potrebujeme sa kvalitne pripraviť, keďže fyzickú kondíciu, ktorú získame v lete, budeme využívať počas celej sezóny.
Tento rok sa navyše konajú majstrovstvá Európy, takže nebudeme mať veľa času byť všetky spolu. Verím, že sa nám podarí udržať káder pokope, nové dievčatá medzi nás dobre zapadnú a bude nám to fungovať aj na ihrisku.“
HC DAC bude v novej sezóne štartovať aj v Európskom pohári EHF, v ktorom sa v druhom kole stretne s talianskym vicemajstrom Salernom. Prvý zápas odohrá 3. alebo 4. októbra na palubovke súpera.
„Čo sa týka Európskeho pohára, tentoraz bol žreb priaznivejší ako vlani. Naším súperom bude Salerno. Urobíme všetko pre to, aby sme postúpili do ďalšieho kola.
Naším jednoznačným cieľom je dostať sa v pohárovej súťaži čo najďalej. Európsky pohár patrí medzi naše hlavné priority v novej sezóne,“ dodal Horváth.