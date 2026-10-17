Dráma v Drame. Považania sa doťahovali celý zápas, napokon tesne padli

Európsky pohár EHF - 2. kolo
GS Drama 1986 – MŠK Považská Bystrica 31:30 (16:15)
Najviac gólov: Manoloudis a Tapantzis po 6, Horvat a Papadopoulos po 5 - Hernandez Caballero 8, Péchy a Hlinka po 6
Rozhodovali: Hellbusch, Jansen (obaja Nem.)
Vylúčení: 1:4, 7 m hody: 3/2 - 5/4
Hádzanári Považskej Bystrice prehrali v úvodnom stretnutí 2. kola Európskeho pohára EHF na palubovke tímu GS Drama 30:31.
Považania viedli v druhom polčase o dva góly, napokon si však do domácej odvety odniesli z Grécka manko.
Odveta je na programe v sobotu 24. októbra o 18.00 h v Považskej Bystrici.
Víťazi 32 dvojzápasov postúpia do 3. kola, ktoré je na programe 21./22. a 28./29. novembra. Žreb ďalšej fázy sa uskutoční 27. októbra.