Dráma v Drame. Považania sa doťahovali celý zápas, napokon tesne padli

Hádzanári MŠK Považská Bystrica.
Hádzanári MŠK Považská Bystrica. (Autor: Facebook MŠK Považská Bystrica)
TASR|17. okt 2026 o 20:39
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Považania viedli v druhom polčase o dva góly, napokon si však do domácej odvety odniesli z Grécka manko.

Európsky pohár EHF - 2. kolo

GS Drama 1986 – MŠK Považská Bystrica 31:30 (16:15)

Najviac gólov: Manoloudis a Tapantzis po 6, Horvat a Papadopoulos po 5 - Hernandez Caballero 8, Péchy a Hlinka po 6

Rozhodovali: Hellbusch, Jansen (obaja Nem.)

Vylúčení: 1:4, 7 m hody: 3/2 - 5/4

Hádzanári Považskej Bystrice prehrali v úvodnom stretnutí 2. kola Európskeho pohára EHF na palubovke tímu GS Drama 30:31.

Považania viedli v druhom polčase o dva góly, napokon si však do domácej odvety odniesli z Grécka manko.

Odveta je na programe v sobotu 24. októbra o 18.00 h v Považskej Bystrici.

Víťazi 32 dvojzápasov postúpia do 3. kola, ktoré je na programe 21./22. a 28./29. novembra. Žreb ďalšej fázy sa uskutoční 27. októbra.

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