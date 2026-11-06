Zmena na lavičke Iuventy. Nový tréner podpísal zmluvu až do roku 2028

Marko Dobrković
Marko Dobrković (Autor: iuventa-zhk.sk)
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TASR|6. nov 2026 o 15:07
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Na Slovensku pôsobí aj jeho syn Andrija, ktorý si oblieka dres Tatrana Prešov.

Novým trénerom hádzanárok Iuventy Michalovce sa stal Čiernohorec Marko Dobrkovič. Vo funkcii vystriedal Maroša Vikartovského, ktorý v klube skončil koncom októbra. Klub informoval o trénerskej zmene na svojej oficiálnej stránke.

Premiéru v novom pôsobisku absolvuje v stredajšom zápase na palubovke Chebu. Následne tím povedie v dvojzápase tretieho kola EHF Európskeho pohára proti izraelskému Bnot Hezliya v michalovskej Chemkostav aréne počas víkendu 14. a 15. novembra.

Dobrkovič podpísal zmluvu s platnosťou do konca sezóny 2027/2028 a je v nej aj opcia. Na Slovensku pôsobí aj jeho syn Andrija, ktorý si oblieka dres Tatrana Prešov.

„Od nového trénera očakávame predovšetkým rýchlu hádzanú. Chceme, aby Iuventa hrala v tempe, z dobrej obrany čo najviac do rýchlych protiútokov a aby fanúšikovia v Chemkostav Aréne videli hru, ktorá baví.

Dobrkovič má za sebou veľkú hráčsku kariéru a ako tréner ukázal, že aj s mladým kádrom vie prekonať očakávania.

Veríme, že s ním nadviažeme na úspechy z minulej sezóny,“ uviedol prezident klubu Patrik Sabov.

Tabuľka hádzanárskej MOL ligy

Hádzaná

Hádzaná

    Marko Dobrković
    Marko Dobrković
    Zmena na lavičke Iuventy. Nový tréner podpísal zmluvu až do roku 2028
    dnes 15:07
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