Celeste Buckingham predstavuje hymnu hádzanárskeho šampionátu: Je to moja šálka kávy

Celeste Buckingham
Celeste Buckingham (Autor: Celeste Buckingham)
TASR|26. aug 2026 o 12:32
ShareTweet0

Videoklip vychádza presne 100 dní pred štartom šampionátu.

Slovenská speváčka Celeste Buckingham vydáva skladbu Watch Me Win, ktorá je oficiálnou hymnou majstrovstiev Európy žien v hádzanej 2026.

Videoklip vychádza presne 100 dní pred štartom šampionátu, ten sa v decembri uskutoční na Slovensku, v Česku, Poľsku, Rumunsku a Turecku.

Pieseň Watch Me Win vznikla ako prvá z demoverzií, ktorú Celeste Buckingham pripravila pre európsku hádzanú. „Vôbec ma neprekvapilo, že sa stala favoritkou.

Je to pozitívne naladená skladba postavená na nástrojoch, ktoré na zápase očakávate, no zároveň v texte nesie posolstvo o ženskej sile,“ uviedla speváčka prostredníctvom tlačovej správy.

VIDEO: Buckingham - Watch Me Win

Novú rolu si pochvaľuje: „Byť ambasádorkou niečoho, čo aktívne podporuje ženy a vytvára im platformu, kde môžu ukázať svoj talent, ma nesmierne teší. Je to moja šálka kávy.

Je to skladba viac pre ženy. O ženskej sile a neodolateľnosti, ktorá je ešte silnejšia, keď sa navzájom podporujeme." Na finálnej podobe piesne opäť spolupracovala s producentom Matějom Vávrom.

Hádzaná

Hádzaná

    Celeste Buckingham
    Celeste Buckingham
    Celeste Buckingham predstavuje hymnu hádzanárskeho šampionátu: Je to moja šálka kávy
    dnes 12:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Celeste Buckingham predstavuje hymnu hádzanárskeho šampionátu: Je to moja šálka kávy