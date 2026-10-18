Hádzanári Bojníc mali dobre rozbehnutý zápas. Do odvety proti klubu z Rakúska však pôjdu s mankom

Európsky pohár EHF - 2. kolo
HK Bojnice – roomz JAGS Vöslau 27:31 (14:12)
Bojnice: Koller - Bogár 9, Melnyk a T. Smetánka po 6, Michniewicz 5, Páleš 1, Dudáš, Jurák, Žilinčík
Najviac gólov Vöslau: Duran 7, Nikolič, Abrahao, Bachmann a Doll po 4, vylúčení: 6:4
Rozhodovali: Pukšič, Satler (obaja Slovin.)
Hádzanári HK Bojnice prehrali v prvom zápase 2. kola Európskeho pohára EHF s rakúskym tímom roomz JAGS Vöslau 27:31.
Odveta je na programe v sobotu 24. októbra o 18.00 h v Bad Vöslau. Víťazi 32 dvojzápasov postúpia do 3. kola, ktoré je na programe 21./22. a 28./29. novembra.
Po vyrovnanej úvodnej štvrťhodine chytili opraty zápasu do rúk hráči Bojníc a v 22. minúte si vytvorili trojgólový náskok 11:8. Do kabín odchádzali za stavu 14:12.
Hosťom sa hneď na začiatku druhého polčasu podarilo vyrovnať a v koncovke zápasu naklonili misky váh na svoju stranu. Do odvety pôjdu so štvorgólovým náskokom.