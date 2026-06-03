Prešov tentokrát zakopnutie nedopustil. Konečne budem mať dovolenku, tešil sa tréner

Hádzanári Prešova sa poučili z minulotýždňovej prehry v druhom finále Niké handball extraligy na palubovke Bojníc v Prievidzi. Ďalšie prekvapenie už nedopustili a po výhre 28:22 získali svoj jubilejný 20. titul.
Pred týždňom dokázali domáci vo svojej finálovej domácej premiére remizovať 33:33 a vyhrať 4:2 na sedmičky.
„V minulom zápase v Prievidzi sme mali zlú 15-minútovku. Zahodili sme šance a slabšie sme hrali v obrane aj v útoku.
Povedali sme si však, že tento duel nechceme dotiahnuť až na sedmičky, lebo po minulotýždňovej skúsenosti sme si to nemohli dovoliť.
S chlapcami sme sa nahecovali, išli sme naplno, dali sme do toho všetko a chceli sme to ukončiť tu na palubovke Bojníc,“ povedal pre TASR krídelník Marco Antl, ktorého otec Radoslav vedie mužstvo ako tréner.
Prehra s Bojnicami mrzí
Kľúčovým bol v zápase záver prvého polčasu, keď hostia odskočili po oddychovom čase na rozdiel štyroch gólov a pridali ďalšie tri presné zásahy.
„My sme išli do šatne s rozdielom siedmich gólov. Hlavne sme si povedali, že musíme začať od začiatku, akoby to bolo 0:0, lebo toto sa nám stáva veľmi často.
Cez polčas si urobíme náskok, potom ideme do druhého dejstva a súper sa na nás vždy dotiahne.
Teraz sme však začali veľmi dobre prvý aj druhý polčas a skončilo sa to o šesť gólov,“ zhodnotil ďalší krídelník Josef Hozman, ktorý si pripísal štyri presné zásahy.
Prešov nestratil ani bod v základnej ani v nadstavbovej časti. V semifinále zdolal Nové Zámky 3:0 na zápasy a druhé finále je tak jeho jedinou ligovou prehrou v sezóne.
„Sezóna bola podľa mňa z našej strany veľmi úspešná. Vyhrali sme Slovenský pohár aj ligu. Mrzí nás len tá jedna prehra s Bojnicami, bola naša jediná v sezóne. Na druhej strane sme radi, že sme sériu ukončili vo štvrtom zápase a teraz ideme domov oslavovať,“ dodal Antl mladší.
Double Tatrana vyzdvihol aj Hozman: „Bola to veľmi úspešná sezóna. Vyhrali sme Slovenský pohár a teraz aj titul.
Myslím si, že hráči, ktorí sa tu poskladali a prišli noví, sú veľmi kvalitní a šikovní. Čo sa týka mňa, som rád, že som sa nezranil, že napredujem, idem hore a darí sa mi.“
VIDEO: Tréner Prešova Radoslav Antl po zisku titulu
Myslel už na oddych
Tréner rekordného slovenského majstra v hádzanej Radoslav Antl priznal, že bezprostredne po zisku jubilejného 20. titulu myslel na oddych a dovolenku.
„Po zisku titulu mi ako prvé napadlo, že konečne budem mať dovolenku. Desať či jedenásť mesiacov s hádzanou je dlhý čas.
Človek strihá videá, rieši každodenné problémy v hale, aj rodinné či zdravotné veci hráčov, nespí a stále premýšľa. Hádzaná vám stále hrá v hlave.
Potrebujem si oddýchnuť. Prvé, čo mi napadlo, bolo, že dnes si to užijem a od zajtra si oddýchnem,“ priznal Antl. Jediné zaváhanie sezóny v minulotýždňovom dueli označil ako poľavenie v koncentrácii:
„Nepovedal by som, že nás súper prekvapil. Skôr nám v druhom zápase chýbala koncentrácia, nasadenie a bojovnosť, aké sme mali mať. Dnes som už v šatni videl, že to v tíme žije a vrie. Pozrel som sa niektorým chlapcom do očí a vedel som, že to bude dobré.“
Rozhodol oddychový čas
Ako prelomový označil oddychový čas na konci prvého dejstva, po ktorom jeho mužstvo začalo gólovú sériu.
„Tým oddychovým časom sme im podľa mňa zobrali titul. Bolo 13:10, potom sme odskočili na 17:10 a tú pasáž sme vyhrali 4:0. Mal som šťastie, intuíciu a pocit, že práve vtedy je správny čas zobrať si oddychový čas. Chvalabohu, vyplatilo sa to,“ priznal kormidelník pre TASR.
„Zápas sme podľa mňa rozhodli na konci prvého polčasu. Zo stavu 13:10 sme odskočili na 17:10 a vedeli sme, že druhý polčas začíname s loptou.
Ak by sme dali gól, bolo by to 18:10. Pri dnešnej obrane a nasadení chlapcov je osemgólový náskok veľa aj pre Bojnice,“ uzavrel Antl, ktorý dal domácemu tímu kredit za celú sezónu aj fanúšikov.
VIDEO: Tréner Bojníc Tomáš Mažár po štvrtom finále
Pochvaľovali si atmosféru
Domácim nepochybne pomáhala plná hala s 1918 divákmi - hostí najprv nepustili do trháku za stavu 1:3 a až do spomínaného time outu sa držali na dostrel.
„Keď máte v hale takmer dvetisíc ľudí, ktorí vás ženú dopredu, hráčom to dodá veľkú energiu.
Aj keď sme niektoré šance zahodili, hra nebola zlá. Podobné to bolo aj v sérii proti Považskej Bystrici.
Bol to už piaty domáci zápas, v ktorom boli diváci naším ôsmym hráčom. Patrí im veľká vďaka za to, že prišli v takom počte a dali nám takú podporu. Verím, že sa to bude opakovať,“ povedal domáci kouč Tomáš Mažár, ktorý bol spokojný napriek prehre, keďže svoj tím doviedol k historickému striebru.
V jeho tíme hrali prím najlepší strelec Tomáš Smetánka či brankár Michal Koller: „Tomáš je, samozrejme, líder v útoku, podobne ako Bogár, Melnyk a ďalší.
Mifo nám veľmi pomohol v bráne. Nechcem však vyzdvihovať iba jednotlivcov. Máme silné individuality, ktoré tvoria kostru tímu, ale najdôležitejšie je, že fungujeme ako mužstvo. Tá chémia medzi nami je výborná a vždy niekto potiahne v správnej chvíli.“