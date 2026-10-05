O výsledok ich pripravili registračné preukazy. Aj v hádzanej nastala kontumácia v prvom kole

Hádzanári HK Bojnice prišli o víťazstvo v zápase 1. kola Handball Extraligy proti HC Sporta Hlohovec.
Slovenský zväz hádzanej (SZH) už vo svojom oficiálnom súťažnom systéme eviduje výsledok 0:10 v prospech Hlohovca namiesto pôvodného výsledku 36:32. Dôvodom kontumácie je neoprávnený štart dvoch hráčov Bojníc.
V stretnutí z 2. septembra nastúpili za domáci tím Peter Dudáš a Peter Jurák, pričom podľa vyjadrenia HK Bojnice nemali v čase zápasu administratívne obnovenú platnosť registračných preukazov.
Obaja sú pritom uvedení aj v oficiálnom elektronickom zápise SZH. Bojnice pôvodne vyhrali 36:32, po rozhodnutí Športovo-technickej komisie však nasledovala kontumácia a strata dvoch bodov.
Bojnický klub v pondelok informoval, že sa proti rozhodnutiu pokúsil odvolať. Podľa jeho stanoviska doručil 22. septembra e-mailom podanie výslovne označené ako odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK.
Legislatívna komisia SZH ho však podľa klubu nepovažuje za riadne oficiálne odvolanie. Ako dôvody mala uviesť, že e-mail považuje iba za stanovisko, chýbal doklad o úhrade poplatku a podanie nebolo podpísané štatutárnym zástupcom klubu. Podľa stanoviska komisie uplynula lehota na podanie riadneho odvolania 3. októbra.
„Náš prípad tak nebude vecne posúdený ako oficiálne odvolanie a kontumácia zostáva v platnosti,“ uviedol HK Bojnice vo svojom pondelkovom vyhlásení na sociálnej sieti.
Klub zároveň prijal zodpovednosť za administratívne pochybenie a oznámil, že pred každým stretnutím bude dodatočne kontrolovať platnosť registračných náležitostí všetkých hráčov.
Súčasne vyzval na systémové úpravy informačného systému SZH, ktorý by podľa Bojníc mal kluby upozorňovať na končiacu platnosť registračných preukazov a neumožniť zaradiť na zápasovú súpisku hráča nespĺňajúceho registračné podmienky.