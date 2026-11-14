Iuventa predviedla proti izraelskému súperovi gólovú smršť. Má blízko k postupu

Hádzanárky Iuventa Michalovce
Hádzanárky Iuventa Michalovce (Autor: Facebook / Iuventa Michalovce)
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TASR|14. nov 2026 o 19:36
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Zemplínčanky figurovali v pozícii hosťujúceho družstva, no po dohode klubov sa oba duely hrajú v michalovskej aréne.

Európsky pohár EHF žien

Prvý zápas 3. kola:

Bnot Herzliya HC - MŠK Iuventa Michalovce 21:37 (7:19)

Najviac gólov: Dragojevičová 6, Machmaliová 5, Ulzariová a Škrypaková po 4 - Lukáčová 8, Biegerová 6, Krasnianská 5, Sabovová a Costová Pereirová po 4.

Rozhodovali: Petrovičová a Zrničová (obe Srb.), vylúčené: 2:4, 7 m hody: 3/2 - 0/0

Diváci: 445

Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce urobili výrazný krok k postupu do osemfinále Európskeho pohára EHF.

V sobotňajšom prvom zápase 3. kola zdolali izraelský tím Bnot Herzliya HC suverénne 37:21.

Zemplínčanky figurovali v pozícii hosťujúceho družstva, no po dohode klubov sa oba duely hrajú v michalovskej aréne. Odveta je na programe v nedeľu o 17.30 h.

Zverenky trénera Marka Dobrkoviča potvrdzovali úlohu favorita od úvodných minút. V prvom polčase predviedli za stavu 12:6 zo svojho pohľadu sedemgólovú šnúru a do prestávky si vypracovali dvanásťgólový náskok.

Po zmene strán ho ešte zveľadili a do odvety si preniesli komfortný náskok. Najlepšou strelkyňou Iuventy bola Emma Lukáčová s ôsmimi presnými zásahmi, šesť pridala Aline Biegerová.

Michalovčanky ako finalistky uplynulého ročníka súťaže nasadili priamo do 3. kola.

V predchádzajúcich štyroch sezónach sa zakaždým prebojovali minimálne do semifinále. S izraelským súperom sa stretli v pohárovej Európe aj pred trinástimi rokmi, keď rovnako v domácom dvojzápase triumfovali 40:28 a 41:17.

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanárky Iuventa Michalovce
    Hádzanárky Iuventa Michalovce
    Iuventa predviedla proti izraelskému súperovi gólovú smršť. Má blízko k postupu
    dnes 19:36
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