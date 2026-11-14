Iuventa predviedla proti izraelskému súperovi gólovú smršť. Má blízko k postupu

Európsky pohár EHF žien
Prvý zápas 3. kola:
Bnot Herzliya HC - MŠK Iuventa Michalovce 21:37 (7:19)
Najviac gólov: Dragojevičová 6, Machmaliová 5, Ulzariová a Škrypaková po 4 - Lukáčová 8, Biegerová 6, Krasnianská 5, Sabovová a Costová Pereirová po 4.
Rozhodovali: Petrovičová a Zrničová (obe Srb.), vylúčené: 2:4, 7 m hody: 3/2 - 0/0
Diváci: 445
Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce urobili výrazný krok k postupu do osemfinále Európskeho pohára EHF.
V sobotňajšom prvom zápase 3. kola zdolali izraelský tím Bnot Herzliya HC suverénne 37:21.
Zemplínčanky figurovali v pozícii hosťujúceho družstva, no po dohode klubov sa oba duely hrajú v michalovskej aréne. Odveta je na programe v nedeľu o 17.30 h.
Zverenky trénera Marka Dobrkoviča potvrdzovali úlohu favorita od úvodných minút. V prvom polčase predviedli za stavu 12:6 zo svojho pohľadu sedemgólovú šnúru a do prestávky si vypracovali dvanásťgólový náskok.
Po zmene strán ho ešte zveľadili a do odvety si preniesli komfortný náskok. Najlepšou strelkyňou Iuventy bola Emma Lukáčová s ôsmimi presnými zásahmi, šesť pridala Aline Biegerová.
Michalovčanky ako finalistky uplynulého ročníka súťaže nasadili priamo do 3. kola.
V predchádzajúcich štyroch sezónach sa zakaždým prebojovali minimálne do semifinále. S izraelským súperom sa stretli v pohárovej Európe aj pred trinástimi rokmi, keď rovnako v domácom dvojzápase triumfovali 40:28 a 41:17.