Mal olympijské zlato i titul majstra sveta. Zomrel maďarský gymnasta

BUDAPEŠŤ. Vo veku 51 rokov zomrel Maďar Szilveszter Csollány, olympijský víťaz v gymnastike zo Sydney 2000. V spoločnom vyhlásení to v pondelok potvrdili Maďarský olympijský výbor aj národná gymnastická federácia.

Csollány bol už od začiatku decembra hospitalizovaný s ochorením Covid-19. Niekoľko týždňov bol na pľúcnej ventilácii, informovala agentúra AP.

V roku 2000 na OH v Sydney získal zlato na kruhoch, olympijské striebro mal aj z OH 1996 v Atlante a bol majstrom sveta z roku 2002. Z ME mal šesť medailí, v Maďarsku sa v rokoch 2000 a 2002 stal Športovcom roka.