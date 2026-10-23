Ruská obhajkyňa titulu nedostala víza. Novou majsterkou sveta sa stala Američanka

Americká gymnastka Skye Blakelyová si prvýkrát v kariére vybojovala zlatú medailu na majstrovstvách sveta vo viacboji žien.
Vo finále na šampionáte v Rotterdame nazbierala 55,733 bodu. Druhá skončila Ruska Ľudmila Roščinová (55,199), bronz získala Kche Čchin-čchin z Číny (55,032).
Na MS neštartovala ruská obhajkyňa titulu Angelina Melnikovová, ktorá nedostala víza na vstup do Holandska.
Najlepšia v kvalifikácii Kaylia Nemourová z Alžírska obsadila napokon až štvrté miesto, po chybe pri preskoku zaostala za bronzovou priečkou o 0,034 bodu.
MS v športovej gymnastike 2026
Viacboj žien:
1. Skye Blakelyová (USA) 55,733 b., 2. Ľudmila Roščinová (Rus.) 55,199, 3. Kche Čchin-čchin (Čína) 55,032, 4. Kaylia Nemourová (Alž.) 54,998, 5. Aiko Sugiharová (Jap.) 54,765, 6. Elena Colasová (Fr.) 54,666