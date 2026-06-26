Dvojnásobná olympionička nastúpi na podujatie v Prievidzi. Po zranení sa vracia Piliarová

Vrchol domácej sezóny v športovej gymnastike sa uskutoční v sobotu 27. júna v Prievidzi.
Slovak Gymnastics Open (SGO) bude hlavným bodom trojdňového festivalu, ktorý sa začne v piatok a potrvá do nedele. TASR o tom informoval organizátor v tlačovej správe.
Na medzinárodných otvorených majstrovstvách Slovenska sa predstaví 36 športových gymnastiek a gymnastov z piatich krajín.
Okrem domácich pretekárov budú mať na podujatí zastúpenie aj Česko, Chorvátsko, Poľsko a Škótsko. Hlavný program SGO je naplánovaný na sobotu od 16.30 do 19.00 h v Mestskej športovej hale v Prievidzi.
Festival pripravuje z poverenia Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) klub GK Elán Prievidza.
V sprievodných súťažiach sa predstaví 327 športovkýň a športovcov, celkovo je evidovaných 363 prihlášok.
Súťažiť budú všetky vekové a výkonnostné kategórie od začínajúcich detí až po reprezentačnú úroveň.
Zo slovenského pohľadu bude patriť medzi najväčšie lákadlá štart dvojnásobnej olympioničky Barbory Kundrát zo Slávie Gymnastické centrum Bratislava.
V Prievidzi sa predstaví aj Lucia Piliarová z KŠG Detva, ktorá sa vracia po zranení pravého kolena.
Štrnásťročná gymnastka, Talent roka v letných športoch v ankete Športovec roka 2025, bude cvičiť iba na bradlách.
Juniorka Piliarová absentovala na minulotýždňovom tradičnom Memoriáli Eleka Matolaya v Budapešti, kde slovenské reprezentantky v príslušnej vekovej kategórii získali 6 medailí – 3 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú.
Postarali sa o to Lilly Murínová a Dorota Čurgaiová (obe KŠG Detva). Všetky štyri už spomenuté gymnastky sú od utorka na sústredení práve v Prievidzi, kde sa pod dohľadom šéftrénerky národných výberov a zároveň predsedníčky sekcie športovej gymnastiky žien SGF Kataríny Krekáňovej pripravujú aj seniorky Adela Balcová (Slávia Gymnastické centrum Bratislava), Laura Belicová (KGŠ Slávia Trnava), Miriam Keresztesová (Gymnastický klub Nové Zámky) a novicka v tejto vekovej kategórii Nela Ostrihoňová (KŠG Detva) a ďalšia juniorka Alica Kanisová (XBS Gymnastics Šamorín).
Slovenské reprezentantky sú od utorka na sústredení priamo v Prievidzi pod vedením šéftrénerky národných výberov a predsedníčky sekcie športovej gymnastiky žien SGF Kataríny Krekáňovej.
V dejisku sa pripravujú aj seniorky Adela Balcová, Laura Belicová, Miriam Keresztesová, Nela Ostrihoňová a juniorka Alica Kanisová.
Medzi mužmi budú v Prievidzi štartovať Oliver Kasala a Sebastián Samson, v juniorskej kategórii Sebastián Stračina a Sebastián Leporis.