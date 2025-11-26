Trénerka strieborných gymnastiek dostala výpoveď, úspešný klub prosí o peniaze na webe

Gymnastická trénerka KATARÍNA KREKÁŇOVÁ má za sebou mimoriadne úspešný rok. V júli tohto roka priniesli jej zverenkyne z KŠG Detva dve strieborné medaily z mládežníckeho olympijského festivalu EYOF a uplynulý víkend dosiahla Lucia Piliarová ďalší skvelý výsledok, keď získala striebro na bradlách na majstrovstvách sveta junioriek na Filipínach.
Dôvod na šťastný úsmev a spokojnosť. Napriek tomu v stredu predpoludním predstúpila pred kamery a mikrofóny riadne nabrúsená. Príchod výpravy z Manily a prítomnosť médií využila Krekáňová na to, aby upriamila pozornosť na podmienky, v ktorých s dievčatami pracuje.
"Kde boli všetci, keď som vravela, že tu máme takýto talent a máme ich viac? Kde boli všetci, keď sme z prostných odkladali vedrá s vodou, lebo nám do telocvične zateká voda cez strechu?
Tento úspech sa zrodil v ťažkých amatérskych podmienkach a zásluhu na ňom majú rodičia, klub a čiastočne zväz. Potvrdilo sa, že aj slovenskí tréneri dokážu robiť výsledky na svetovej úrovni, len im treba dať dôveru," povedala v úvodnom monológu žena, ktorú Slovenský olympijský a športový výbor vyhlásil za Trénerku mládeže roka 2024.
Najskôr ku gymnastickej telocvični v Detve. V akom je stave?
Tá telocvičňa, to je strašná tragédia. Pôvodne sa mala rekonštruovať, ale potom sa na ňu prišli pozrieť odborníci a povedali, že sa musí zbúrať. Preto, keď sa ma pýtajú, ako vidím našu budúcnosť, odpovedám, že nevidím nič, lebo, ak nás odtiaľ vykopnú, kam pôjdeme?
Je to stará drevená hala, ktorá vyhovovala v minulej ére, ale životnosťou dávno presluhuje. Vidíte, kam sa odvtedy posunula gymnastika, a ako vyzerajú z technickej stránky moderné telocvične.
My improvizujeme. Keď chceme trénovať v preskokoch štandard, musíme vycestovať na tri dni do Prievidze, alebo nám chlapi dajú do jamy foršne, aby to bolo tvrdé. Detva si zaslúži novú gymnastickú halu. Tento šport tu má 60-ročnú tradíciu. Bola by škoda, keby po tomto juniorskom úspechu neprišiel ďalší.
Cez internet zháňate vo verejnej zbierke finančné prostriedky na zakúpenie akróby, čiže špeciálnej podlahy, na ktorej sa cvičia prostné. Kto dostal tento nápad?
Jedna mamička, ktorej dcéra u nás cvičí. Žiaľ, také sú pomery v slovenskej spoločnosti. Piliarová má medailu z majstrovstiev sveta a my robíme verejnú zbierku, aby sme mohli trénovať prostné. Je to smutné. Aj som si myslela, že po medailových úspechoch v lete sa to rozbehne lepšie, ale zostala som sklamaná. (aktuálne je vyzbieraných necelých päťtisíc eur - pozn - red).
Koľko máte v klube detí?
Vyše dvesto. Takých, ktoré by mohli reprezentovať trebárs na úrovni majstrovstiev Európy, mám šesť. Sú medzi aj dve dievčatá z Prievidze, ktorých rodičia si prenajali v Detve byty a každý deň cestujú do Prievidze do práce a večer sa vracajú, aby deti neboli samé. To je veľká obeta. Musím povedať, že mesto nás veľmi podporuje, supluje štát. Platí energie, keď potrebujeme zakúpiť nejaká náradie, prispeje.
Na sociálnej sieti máte fotografiu, kde sú tri medailistky z EYOF-u v Osijeku - Lucia Piliarová, Nela Ostrihoňová a Lilly Murínová, ešte malé deti. Odkedy sa pripravujú v klube?
Od štyroch rokov. Na prvom sústredení ešte mali hádam aj fľaše a cumle. Do ôsmich rokov ich trénovala moja sestra, potom som ich prebrala ja. Máme taký systém, tie najlepšie si postupne vezmem. Dôležité je, že sa navzájom ťahajú, neverili by ste, aké sú to v telocvični konkurentky. Ak sa jedna niečo nové naučí, hneď to chce ovládať aj druhá.
VIDEO: Katarína Krekáňová
Ako vyzerá ich bežný tréningový deň?
Prídu ráno na deviatu, do jedenástej majú tréning, idú školy, naobedujú sa. Potom máme krátku regeneráciu, dievčatá si zahrajú karty, lebo ony sú veľké kartárky a od 14.00 do 18.30 je druhý tréning.
V škole majú individuálny študijný plán?
Áno.
Trénujete aj v soboty a nedele?
Soboty a nedele majú voľno. Cez víkendy mávam sústredenia, súťaže, niekedy pricestuje zo zahraničia choreografka, ktorej sa musím venovať.
Na juniorskom šampionáte v Manile ste s Luciou Piliarovou neboli. Prečo?
Mala som na to vážne osobné dôvody. Ale vedela som, že je výborne pripravená, inak by som ju na majstrovstvá nepustila.
Ako ste prežívali jej vystúpenia na diaľku?
Najprv sme si volali cez videohovor, ale prestala som, lebo zakaždým sa rozplakala a ja tiež. Potom, keď sa upokojila, dali sme záber na telocvičňu, baby jej kývali. Písala som jej motivačné litánie, bola v pohode.
Od Osijeku sme si udržiavali formu, upravili sme preskok aj prostné, keďže mala zdravotné problémy a chceli sme sa vyhnúť zraneniu. Vedela som, že to zvládne, lebo je borec.
Keď doskočila po poslednej zostave na bradlách, celá rodina sme plakali, aj dcéra. Emócie boli neskutočné. Cesta za touto medailou sa však začala už v Osijeku. Luciu začali vnímať. Zistili, že niekto zo Slovenska cvičí takto pekne na bradlách.
VIDEO: Lucia Piliarová na tlačovom brífingu
Ako by ste ju charakterizovali?
Lucia má na gymnastiku výborný somatotyp. A je veľký dríč. Bradlá sú o rukách a mozoľoch. Vidím, že má na rukách mozole, ale ona to tají. Tak ako Lucia nedrel nikto. Bonus je, že zvláda všetky štyri náradia, môže prekvapiť aj na kladine, v preskoku. Takých gymnastiek je málo, väčšina sa špecializuje.
Čo znamená jej desiate miesto vo viacboji?
Znamená, že je v top konkurencii. Nerada robím prognózy, lebo prechod od dievčatka k žene je v gymnastike náročný. V tom období končí kariéru veľa dievčat. Nezvládajú nárast hmotnosti, výšky, hormonálne nálady. Keď to Lucia zvládne a bude zdravá, tak sa na olympiádu nepôjde iba zúčastniť, dokáže tam aj preraziť.
Snívate o tom, že gymnastky z Detvy sa predstavia na najbližšej olympiáde v Los Angeles. Nakoľko je to reálne?
Niekto povie, že to je fantazmagória, ale prečo? Ak by som k tým trom našla ešte dvojičku, mohli by sme na súťažiach dať dokopy aj tím.
Svoj úvodný monológ ste zakončili vetou: Možno sa tu vidíme naposledy. Ako ste to mysleli?
K 1. decembru mám výpoveď. Bola som zamestnaná ako trénerka regionálneho centra v Detve a z reorganizačných dôvodov sme dostali výpovede. Gymnastiku mám rada, ale z niečoho musím žiť. Nebudem tajiť, mám ponuky zo Slovenska, aj zo zahraničia. Jediné, čo ma môže odradiť od odchodu do zahraničia, je narodenie vnuka. Ak odídem, budem musieť nahovoriť aj rodinu, aby šla so mnou.
Kde čerpáte skúsenosti a inšpiráciu ako trénerka?
Netajím, že môj vzor sú ruskí tréneri, od ktorých sa učím. Viackrát som zavolala Igora Čerepova, ktorý pôsobí už dlhé roky vo Fínsku a doviedol Maisu Kuusikko k 13. miestu vo viacboji na majstrovstvách sveta.
Keď prišiel v januári a sledoval, ako v Detve trénujeme, povedal, že to robíme dokonalo a prišiel zbytočne. Hneď po zisku medaily Lucky Piliarovej mi volal. Keď chodím na súťaže, vždy sledujem, čo robia špičkové pretekárky, čomu sa venujú tesne pred súťažou a robím si poznámky.
VIDEO: Lucia Piliarová poskytuje rozhovor
Nahrávať na súťažiach je zakázané?
Presne tak. Pamätám si, že som prišla ako mladá trénerka do Moskvy aj s kamerou, a niekto ma hneď poklepal po pleci, že nech si kameru schovám a vytiahnem bumážku (zošit).
Kam sa posunula gymnastika od čias, keď ste boli aktívna pretekárka?
Náradie sa zmenilo a zmodernizovalo, aby sa znížilo riziko zranení. Gymnastika bola náročná vtedy aj teraz, ale v mojej ére sme mali v Detve takých ako Lucia štyridsať - ochotných obetovať gymnastike všetko. Teraz ich je takých detí oveľa oveľa menej.
Začali ste trénovať v osemnástich, bolo to hneď po skončení aktívnej kariéry?
Áno. Mala som odísť do zahraničia, ale prišli za mnou rodičia Majky Krnáčovej, či ju budem pripravovať. Oni ma do toho vtiahli.