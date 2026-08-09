    Tréner Gymerskej má len slová chvály. Lenka je rodená pretekárka, hovorí

    Slovenská reprezentantka Lenka Gymerská.
    Slovenská reprezentantka Lenka Gymerská. (Autor: TASR)
    SITA|9. aug 2026 o 14:54
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    Slovenskí atléti dosiahli na MS juniorov viacero umiestnení v najlepšej desiatke.

    Lenka Gymerská skončila štvrtá na 400 m, Laura Frličková siedma na 100 m prekážok a Japonka reprezentujúca Slovensko Anna Švrček deviata v stípli, čiže na 3000 m prekážok a deviata bola aj Dominika Švaňová vo finále diaľky.

    K tomu čerešnička v podobe šiestej priečky Richarda Machatu v kráľovskom šprinte na 100 m.

    Umiestnenia slovenských atlétov v top desiatke výsledkového poradia na juniorských majstrovstvách sveta v americkom Oregone signalizujú, že budúcnosť môžeme kresliť vo svetlých farbách.

    Devätnásťročná Gymerská o 22 stotín posunula svoje aj národné maximum z 52,59 na 52,37 s. Lepšie ako zverenka Lukáša Kotalu v AŠK Trnava boli iba Anastazja Kuśová z Poľska (51,06), Ataja Stephaneová-Vazquezová z USA (51,36) a Tianna Springerová z Guyany (51,76).

    "Pred rokom som bola siedma v Európe a nemohla som ani len snívať o tom, že sa na MSJ dostanem do finále a ešte sa mi podarí byť v ňom štvrtá. To je jednoducho úžasné. Som veľmi vďačná trénerovi, lebo som sa dostala sem a odtiaľto sa odrážať ešte vyššie bude skvelé,” cituje Gymerskú web atletika.sk.

    Jej tréner Kotala rád poznamenal: "Lenka je rodená pretekárka, zvládla to bravúrne. Národný rekord a osobák v treťom behu, to je niečo fantastické a veľmi sa z toho tešíme. Prišli sme do Oregonu dobre naladení a odchádzame ešte lepšie naladení. Pracuje sa s ňou veľmi dobre, lebo verí tomu, čo robíme v tréningu. Nasmejeme sa spolu a keď sa takto zlepšuje, je to super."

    Frličková dobehla vo finále na 100 m prekážok siedma. Z nevýhodnej prvej dráhy, ktorá vyplynula z celkovo 9. miesta v semifinále, dokázala výkonom 13,23 v zanedbateľnom protivetre (-0,2) vrátiť semifinálovú prehru Slovinke Hane Sekneovej (13,30) a zdolala aj Američanku Tori Goodsonovú (13,34).

    Devätnásťročná Martinčanka bola iba o stotinku pomalšia ako v semifinále, kde si vyrovnala sezónne maximum, a o rovnaký zlomok rýchlejšia ako v rozbehu. Na medailu bolo potrebné bežať pod 13 sekúnd. Titul získala v novom svetovom výkone roka 12,91 po Frličkovej pravici bežiaca Madeline Cooperová z USA.

    "Predviedla som v Eugene tri vyrovnané behy a to je dobrá štatistika. Očakávala som trošičku viac, ale som za to vďačná. Cieľom sezóny bolo zlepšiť si osobný rekord a s tým som išla aj do finále. Tento rok som sa trápila s viacerými problémami, fyzickými aj psychickými. Som rada, že som sa dokázala prebojovať do finále. Za to som na seba hrdá," uviedla Frličková na webe SAZ.

    Atletika

    Atletika

      Slovenská reprezentantka Lenka Gymerská.
      Slovenská reprezentantka Lenka Gymerská.
      Tréner Gymerskej má len slová chvály. Lenka je rodená pretekárka, hovorí
      dnes 14:54
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