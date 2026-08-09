Tréner Gymerskej má len slová chvály. Lenka je rodená pretekárka, hovorí

Lenka Gymerská skončila štvrtá na 400 m, Laura Frličková siedma na 100 m prekážok a Japonka reprezentujúca Slovensko Anna Švrček deviata v stípli, čiže na 3000 m prekážok a deviata bola aj Dominika Švaňová vo finále diaľky.
K tomu čerešnička v podobe šiestej priečky Richarda Machatu v kráľovskom šprinte na 100 m.
Umiestnenia slovenských atlétov v top desiatke výsledkového poradia na juniorských majstrovstvách sveta v americkom Oregone signalizujú, že budúcnosť môžeme kresliť vo svetlých farbách.
Devätnásťročná Gymerská o 22 stotín posunula svoje aj národné maximum z 52,59 na 52,37 s. Lepšie ako zverenka Lukáša Kotalu v AŠK Trnava boli iba Anastazja Kuśová z Poľska (51,06), Ataja Stephaneová-Vazquezová z USA (51,36) a Tianna Springerová z Guyany (51,76).
"Pred rokom som bola siedma v Európe a nemohla som ani len snívať o tom, že sa na MSJ dostanem do finále a ešte sa mi podarí byť v ňom štvrtá. To je jednoducho úžasné. Som veľmi vďačná trénerovi, lebo som sa dostala sem a odtiaľto sa odrážať ešte vyššie bude skvelé,” cituje Gymerskú web atletika.sk.
Jej tréner Kotala rád poznamenal: "Lenka je rodená pretekárka, zvládla to bravúrne. Národný rekord a osobák v treťom behu, to je niečo fantastické a veľmi sa z toho tešíme. Prišli sme do Oregonu dobre naladení a odchádzame ešte lepšie naladení. Pracuje sa s ňou veľmi dobre, lebo verí tomu, čo robíme v tréningu. Nasmejeme sa spolu a keď sa takto zlepšuje, je to super."
Frličková dobehla vo finále na 100 m prekážok siedma. Z nevýhodnej prvej dráhy, ktorá vyplynula z celkovo 9. miesta v semifinále, dokázala výkonom 13,23 v zanedbateľnom protivetre (-0,2) vrátiť semifinálovú prehru Slovinke Hane Sekneovej (13,30) a zdolala aj Američanku Tori Goodsonovú (13,34).
Devätnásťročná Martinčanka bola iba o stotinku pomalšia ako v semifinále, kde si vyrovnala sezónne maximum, a o rovnaký zlomok rýchlejšia ako v rozbehu. Na medailu bolo potrebné bežať pod 13 sekúnd. Titul získala v novom svetovom výkone roka 12,91 po Frličkovej pravici bežiaca Madeline Cooperová z USA.
"Predviedla som v Eugene tri vyrovnané behy a to je dobrá štatistika. Očakávala som trošičku viac, ale som za to vďačná. Cieľom sezóny bolo zlepšiť si osobný rekord a s tým som išla aj do finále. Tento rok som sa trápila s viacerými problémami, fyzickými aj psychickými. Som rada, že som sa dokázala prebojovať do finále. Za to som na seba hrdá," uviedla Frličková na webe SAZ.