    Česko
    Česko
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina A
    0 - 3
    0:0
    Mexiko
    Mexiko

    Legenda sa lúčila v slzách. Hoax ho pripravil o zmluvu, jeho kompasom bola reprezentácia

    Mexický brankár Guillermo Ochoa nad hlavami spoluhráčov pri jeho rozlúčke s reprezentáciou.
    Fotogaléria (58)
    Mexický brankár Guillermo Ochoa nad hlavami spoluhráčov pri jeho rozlúčke s reprezentáciou. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|25. jún 2026 o 19:20
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    Guillermo Ochoa uzavrel reprezentačnú kapitolu.

    Keď sa pripravoval na striedanie, len ťažko zadržiaval slzy. Keď vybehol na trávnik, spoluhráči ho vítali objatím a diváci boli vo vytržení.

    Mexiko v tej chvíli už vyhrávalo nad Českom o dva góly a do konca stretnutia ostávalo 13 minút.

    Bolo to posledných 13 minút zápasu v skupine A na MS 2026 a posledných 13 minút v profesionálnej kariére Guillerma Ochou – brankára, ktorý sa zúčastnil na šiestich majstrovstvách sveta.

    Účasť na šiestich šampionátoch

    Mexičania napokon v závere zápasu pridali ešte aj tretí gól a zvíťazili 3:0. Ochoa na rozlúčku pobozkal obe žrde, klesol na kolená a po tvári mu tiekli slzy.

    Spoluhráči ho obkolesili a vyhadzovali ho do vzduchu.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Mexiko na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Českí futbalisti skončili poslední v skupine.
    Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) celebrates after teammate Alvaro Fidalgo (8) scored their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) is tossed by teammates in celebration after the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa poses with children after a World Cup Group A soccer match between Mexico and Czechia in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    58 fotografií
    Mexico's Mateo Chavez celebrates his team's victory over Czechia after a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026.(AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) shakes hands with Czechia players after the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Chory (19) reacts following the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Mexico celebrate after beating Czech in a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico players celebrate after the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa, top, celebrates with teammates following the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) celebrates with teammates after their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) celebrates with teammates after their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. 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(AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo (8) celebrates scoring his side's third goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo, center, celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Soucek (22) is helped from the field during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico head coach Javier Aguirre holds the head of Alvaro Fidalgo during a World Cup Group A soccer match against Czechia in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo (8) passes the ball to Mexico's Santiago Gimenez (11) and away from Czechia's Vladimir Coufal (5) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Lukas Cerv (12) and Mexico's Alvaro Fidalgo (8) challenge for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa, second right, is welcomed onto the field by teammate's Mateo Chavez (20), Jorge Sanchez (2), and Roberto Alvarado (25) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa, right, embraces teammate Raul Rangel as he runs onto the field during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's David Doudera (21) battle for the ball with Mexico's Jorge Sanchez (2) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones celebrates scoring his side's second goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones celebrates scoring (16) his side's second goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's David Doudera (21) battle for the ball with Mexico's Jorge Sanchez (2) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) shoots and scores their second goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates after he scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates scoring the opening goal during a World Cup Group A soccer between Mexico and Czechia match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) shoots and scores their opening goal against Czechia goalkeeper Matej Kovar (1) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Raul Rangel (1) clears the ball from his goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez, left, celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates after he scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates with a teammate after scoring his team's first goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez celebrates scoring the opening goal during a World Cup Group A soccer between Mexico and Czechia Mateo Chavezmatch in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones scores his side's second goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Lukas Cerv (12) reacts during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Gilberto Mora (19) and Czechia's Denis Visinsky (26) challenge for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Lukas Cerv (12) shakes hands with referee Yael Falcon Perez during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Roberto Alvarado (25) and Czechia's Denis Visinsky (26) challenge for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) kicks the ball against Czechia's Robin Hranac (4) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Guillermo Martinez (22) challenges for the ball with Czechia's Ladislav Krejci (7) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Holes, left, challenges for the ball with Mexico's Julian Quinones during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Lukas Cerv (12) looks to move the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Holes grabs Mexico's Julian Quinones during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Adam Hlozek (9) challenges for the ball with Mexico's Cesar Montes (3) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Denis Visinsky (26) challenges for the ball with Mexico's Luis Romo (7) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Holes (3) and Mexico's Julian Quinones (16) challenge for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Gilberto Mora (19) and Czechia's Lukas Cerv (12) compete for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) challenges for the ball with Czechia's Tomas Holes (3) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Jorge Sanchez (2) blocks a ball from Czechia's Michal Sadilek (18) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Denis Visinsky (26) reacts as he competes for the ball with Mexico's Edson Alvarez (4) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7) and Czechia's Michal Sadilek (18) battle for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7) controls the ball against Czechia's Michal Sadilek (18) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Ochoa odohral za mexickú reprezentáciu 154 zápasov. Debutoval v prípravnom stretnutí s Maďarskom pred 21 rokmi na štadióne Azteca.

    Lúčil sa na tom istom mieste, pred vypredaným hľadiskom, na majstrovstvách sveta.

    „Národný tím bol vždy mojím kompasom, ktorý udával smer mojej kariére. Neviem si predstaviť svoj život bez národného tímu.

    Nevidím zmysel v tom, aby som po reprezentačnom konci naďalej hral futbal,“ vravel Ochoa v emotívnom videu, ktoré pripravila FIFA ešte pred začiatkom šampionátu.

    VIDEO: Guillermo Ochoa nastúpi na trávnik v zápase Mexiko - Česko

    Ochoa bol súčasťou mexickej nominácie na turnajoch v rokoch 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 a 2026.

    Patrí tak k trojici hráčov, ktorí boli súčasťou šiestich šampionátov. Okrem neho túto métu dosiahli iba ikony Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.

    Ako brankár to mal Ochoa ťažšie a nemá na konte toľko zápasov odohratých na MS.

    Prvé dva šampionáty sedel len na lavičke. Jeho hviezdne chvíle prišli v Brazílii a v Rusku. Vtedy bol brankárskou jednotkou Mexika a útočníkov privádzal do zúfalstva.

    Vďaka jeho neuveriteľným zákrokom Mexiko remizovalo s domácou Brazíliou 0:0 a Ochoa sa stal novým hrdinom. V tom stretnutí predviedol šesť zákrokov a šestka sa stala preňho symbolickým číslom.

    VIDEO: Zákroky Ochou proti Brazílii na MS 2014

    „Bol to môj životný zápas. Takto zachytať na majstrovstvách sveta pred všetkými fanúšikmi je niečo neskutočné,“ rozplýval sa.

    Rukavice so šiestimi prstami

    Po jeho rozlúčke s mexickou reprezentáciou mu firma Nike pripravila špeciálne brankárske rukavice, ktoré majú šesť prstov.

    Nie je to len odkaz na šesť šampionátov, ale aj na jeden z najbizarnejších futbalových hoaxov.

    Po skvelom výkone proti Brazílii totiž celý svet zaplavili články, že Ochoa je výnimočný aj tým, že na pravej ruke má šesť prstov.

    Polydaktýlia, teda nadbytočný počet prstov, je skutočná diagnóza. V minulosti často považovali ľudí, ktorí mali prst navyše, za čarodejníkov alebo šamanov.

    Zákroky mexického brankára boli niekedy naozaj čarovné, ale v tomto prípade išlo o prvoaprílový žart.

    Ešte v roku 2011 sa objavil v mexickej tlači príbeh o Ochoovi, ktorý má vraj šesť prstov a bola k nemu priložená aj upravená fotka ruky aj rukavíc brankára.

    O tri roky neskôr, keď sa Ochoa stal slávnym, tieto fotografie sa stali virálnymi a trvalo pár dní, kým sa všade dostala aj informácia, že išlo iba o fotomontáž.

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    Tá sa vydarila natoľko, že vraj Ochou pripravila o lukratívnu európsku zmluvu.

    Mexický brankár počas kariéry chytal najmä v Mexiku a najviac zápasov odohral za Club América, ale pôsobil aj v Európe: v Ajacciu, Malage, Granade, Standarde Liege a Salernitane. V súčasnosti je hráčom AEL Limassol.

    Keď prvýkrát opustil rodnú krajinu, vraj sa o jeho služby zaujímal aj grécky Olympiakos, lenže pri hľadaní informácií natrafil na fotku rukavíc so šiestimi prstami a to ho odradilo, lebo to v klube vyhodnotili ako možnú komplikáciu.

    Najstarší Mexičan na MS

    Možno aj preto je Ochoa spätý s reprezentáciou, v ktorej vždy žiaril.

    Na MS v Rusku predviedol úžasný výkon proti Nemecku, keď deviatimi zákrokmi prispel k výhre Mexika 1:0.

    Na celom turnaji mal v štyroch zápasoch 25 zákrokov, druhý najvyšší počet zo zo všetkých brankárov. Viac mal iba Belgičan Courtois, ktorý v siedmich zápasoch predviedol 27 zákrokov.

    Pred štyrmi rokmi v Katare síce Mexiko nepostúpilo do osemfinále tak ako na predchádzajúcich dvoch turnajoch, ale Ochoa mal znovu svoj magický moment.

    Proti Poľsku chytil penaltu Roberta Lewandowského, prispel tak k bezgólovej remíze a zaznamenal svoje štvrté čisté konto celkovo na MS.

    Bolo jasné, že na domácom turnaji Ochoa už nebude jednotkou, no fanúšikovia snívali o tom, že ich miláčik dostane v bránke aspoň pár minút.

    VIDEO: Ochoa bozkáva žrde na rozlúčku

    V stretnutí s Čechmi osemdesiattisíc ľudí na štadióne Azteca viackrát skandovalo: „Memo, Memo!“, čo je prezývka Ochou.

    Keď nastúpil, stal sa rekordérom: vo veku 40 rokov a 346 dní sa stal najstarším Mexičanom, ktorý si zahral na majstrovstvách sveta.

    „Užíval som si každý moment v reprezentácii. Dal som jej všetko. Odchádzam s pokojom v duši, so vztýčenou hlavou,“ uzavrel svoju reprezentačnú kapitolu legendárny brankár.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka skupiny A na MS 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    3
    3
    0
    0
    6:0
    9
    V
    V
    V
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    3
    1
    1
    1
    2:3
    4
    V
    R
    P
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    3
    1
    0
    2
    2:3
    3
    P
    P
    V
    4
    ČeskoČeskoCZE
    3
    0
    1
    2
    2:6
    1
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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