Legenda sa lúčila v slzách. Hoax ho pripravil o zmluvu, jeho kompasom bola reprezentácia

Keď sa pripravoval na striedanie, len ťažko zadržiaval slzy. Keď vybehol na trávnik, spoluhráči ho vítali objatím a diváci boli vo vytržení.
Mexiko v tej chvíli už vyhrávalo nad Českom o dva góly a do konca stretnutia ostávalo 13 minút.
Bolo to posledných 13 minút zápasu v skupine A na MS 2026 a posledných 13 minút v profesionálnej kariére Guillerma Ochou – brankára, ktorý sa zúčastnil na šiestich majstrovstvách sveta.
Účasť na šiestich šampionátoch
Mexičania napokon v závere zápasu pridali ešte aj tretí gól a zvíťazili 3:0. Ochoa na rozlúčku pobozkal obe žrde, klesol na kolená a po tvári mu tiekli slzy.
Spoluhráči ho obkolesili a vyhadzovali ho do vzduchu.
Ochoa odohral za mexickú reprezentáciu 154 zápasov. Debutoval v prípravnom stretnutí s Maďarskom pred 21 rokmi na štadióne Azteca.
Lúčil sa na tom istom mieste, pred vypredaným hľadiskom, na majstrovstvách sveta.
„Národný tím bol vždy mojím kompasom, ktorý udával smer mojej kariére. Neviem si predstaviť svoj život bez národného tímu.
Nevidím zmysel v tom, aby som po reprezentačnom konci naďalej hral futbal,“ vravel Ochoa v emotívnom videu, ktoré pripravila FIFA ešte pred začiatkom šampionátu.
VIDEO: Guillermo Ochoa nastúpi na trávnik v zápase Mexiko - Česko
Ochoa bol súčasťou mexickej nominácie na turnajoch v rokoch 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 a 2026.
Patrí tak k trojici hráčov, ktorí boli súčasťou šiestich šampionátov. Okrem neho túto métu dosiahli iba ikony Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.
Ako brankár to mal Ochoa ťažšie a nemá na konte toľko zápasov odohratých na MS.
Prvé dva šampionáty sedel len na lavičke. Jeho hviezdne chvíle prišli v Brazílii a v Rusku. Vtedy bol brankárskou jednotkou Mexika a útočníkov privádzal do zúfalstva.
Vďaka jeho neuveriteľným zákrokom Mexiko remizovalo s domácou Brazíliou 0:0 a Ochoa sa stal novým hrdinom. V tom stretnutí predviedol šesť zákrokov a šestka sa stala preňho symbolickým číslom.
VIDEO: Zákroky Ochou proti Brazílii na MS 2014
„Bol to môj životný zápas. Takto zachytať na majstrovstvách sveta pred všetkými fanúšikmi je niečo neskutočné,“ rozplýval sa.
Rukavice so šiestimi prstami
Po jeho rozlúčke s mexickou reprezentáciou mu firma Nike pripravila špeciálne brankárske rukavice, ktoré majú šesť prstov.
Nie je to len odkaz na šesť šampionátov, ale aj na jeden z najbizarnejších futbalových hoaxov.
Po skvelom výkone proti Brazílii totiž celý svet zaplavili články, že Ochoa je výnimočný aj tým, že na pravej ruke má šesť prstov.
Polydaktýlia, teda nadbytočný počet prstov, je skutočná diagnóza. V minulosti často považovali ľudí, ktorí mali prst navyše, za čarodejníkov alebo šamanov.
Zákroky mexického brankára boli niekedy naozaj čarovné, ale v tomto prípade išlo o prvoaprílový žart.
Ešte v roku 2011 sa objavil v mexickej tlači príbeh o Ochoovi, ktorý má vraj šesť prstov a bola k nemu priložená aj upravená fotka ruky aj rukavíc brankára.
O tri roky neskôr, keď sa Ochoa stal slávnym, tieto fotografie sa stali virálnymi a trvalo pár dní, kým sa všade dostala aj informácia, že išlo iba o fotomontáž.
Tá sa vydarila natoľko, že vraj Ochou pripravila o lukratívnu európsku zmluvu.
Mexický brankár počas kariéry chytal najmä v Mexiku a najviac zápasov odohral za Club América, ale pôsobil aj v Európe: v Ajacciu, Malage, Granade, Standarde Liege a Salernitane. V súčasnosti je hráčom AEL Limassol.
Keď prvýkrát opustil rodnú krajinu, vraj sa o jeho služby zaujímal aj grécky Olympiakos, lenže pri hľadaní informácií natrafil na fotku rukavíc so šiestimi prstami a to ho odradilo, lebo to v klube vyhodnotili ako možnú komplikáciu.
Najstarší Mexičan na MS
Možno aj preto je Ochoa spätý s reprezentáciou, v ktorej vždy žiaril.
Na MS v Rusku predviedol úžasný výkon proti Nemecku, keď deviatimi zákrokmi prispel k výhre Mexika 1:0.
Na celom turnaji mal v štyroch zápasoch 25 zákrokov, druhý najvyšší počet zo zo všetkých brankárov. Viac mal iba Belgičan Courtois, ktorý v siedmich zápasoch predviedol 27 zákrokov.
Pred štyrmi rokmi v Katare síce Mexiko nepostúpilo do osemfinále tak ako na predchádzajúcich dvoch turnajoch, ale Ochoa mal znovu svoj magický moment.
Proti Poľsku chytil penaltu Roberta Lewandowského, prispel tak k bezgólovej remíze a zaznamenal svoje štvrté čisté konto celkovo na MS.
Bolo jasné, že na domácom turnaji Ochoa už nebude jednotkou, no fanúšikovia snívali o tom, že ich miláčik dostane v bránke aspoň pár minút.
VIDEO: Ochoa bozkáva žrde na rozlúčku
V stretnutí s Čechmi osemdesiattisíc ľudí na štadióne Azteca viackrát skandovalo: „Memo, Memo!“, čo je prezývka Ochou.
Keď nastúpil, stal sa rekordérom: vo veku 40 rokov a 346 dní sa stal najstarším Mexičanom, ktorý si zahral na majstrovstvách sveta.
„Užíval som si každý moment v reprezentácii. Dal som jej všetko. Odchádzam s pokojom v duši, so vztýčenou hlavou,“ uzavrel svoju reprezentačnú kapitolu legendárny brankár.
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